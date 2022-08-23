Liên quan đến vụ nữ sinh sát hại cha ruột, mới đây, VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin về sự việc.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 23/8, VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành cáo trạng truy tố bị can Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, trú phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa) về các tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất độc”, “Hủy hoại tài sản”. Linh là người đã dùng chất Xyanua đầu độc chết cha ruột gây bất bình trong dư luận vào hồi tháng 1/2022. Ngoài Linh, VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng truy tố bị can Trần Thị Ngọc Thư (31 tuổi, trú quận 11, TPHCM), là người bán chất độc Xyanua cho bị can Linh, về tội “Mua bán trái phép chất độc” theo quy định tại khoản 1, Điều 311 Bộ luật Hình sự.

Nhà vệ sinh nơi cha của Tống Thị Tùng Linh bị chết bên trong - Ảnh báo Tiền Phong Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, trước đó, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, Tống Thị Tùng Linh nảy sinh ý định giết cha ruột là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi, cùng trú TP.Bà Rịa). Từ khoảng tháng 9/2021, Linh giã thuốc ngủ pha vào nước để ông Điệp uống với mục đích giết cha, nhưng bất thành. Sau đó, Linh không từ bỏ ý định, lên mạng tìm hiểu chất độc xyanua để đầu độc cha. Bị can Tống Thị Tùng Linh. - Ảnh Ngày 18/1, Linh bắt xe khách lên chợ Kim Biên (quận 5, TP Hồ Chí Minh) để tìm mua chất độc xyanua. Tại đây Linh đến sạp hàng tên “Xuyến” do Trần Thị Ngọc Thư làm chủ để hỏi mua. Sau đó, Linh về Bà Rịa cho xyanua vào 3 chai nhựa đựng nước, rồi để lại vào ngăn mát tủ lạnh với mục đích để cha uống. Sau khi ông Điệp uống nước có chứa xyanua tử vong thì Linh mua gạch, xi măng để xây chôn xác ông Điệp.

Để dựng hiện trường giả, Linh dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội là T.V.Q đưa ra thông tin gian dối về việc có một nam thanh niên lạ mặt đột nhập vào nhà dùng tay nắm tóc kéo đầu Linh đập mạnh xuống nền nhà và thông báo cho Linh biết việc đã giết ông Điệp trả thù… Các Phòng nghiệp vụ - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngay sau đó tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ hành vi phạm tội của Linh. Riêng Trần Thị Ngọc Thư có hành vi bán chất độc xyanua cho Linh không có giấy phép theo quy định cũng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố tội “Mua bán trái phép chất độc”.

Dùng xyanua đầu độc cha ruột tử vong: Nữ sinh Vũng Tàu bị truy tố 3 tội danh giết người gây rúng động Còn nhớ, khoảng đầu tháng 1/2022 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, một nữ sinh đã hạ độc cha ruột, tạo hiện trường giả, thiêu đốt cháy rụi căn nhà nhằm trốn tránh tội danh mà mình đã gây ra.

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