Vào ngày 21/12, vụ cô gái tử vong trong ki-ốt ở Bình Dương bước đầu cơ quan chức năng nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 20/12, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP.Thuận An điều tra vụ cô gái tử vong trong tình trạng lõa thể tại một ki ốt trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (P.Thuận Giao, TP.Thuận An).

Dãy kiot nạn nhân bị giết - Ảnh: Báo Thanh Niên

Khoảng 21 giờ ngày 19.12, một số người bạn của T.A.T (34 tuổi, ngụ An Giang) tìm đến ki ốt trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, nơi T. đang ở, thì phát hiện T. đang nằm bất động trong tình trạng lõa thể. Mọi người hô hoán đưa chị T. đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

Theo lời của một số người bạn của T., thời điểm phát hiện vụ việc, không còn thấy các tài sản mà nạn nhân thường dùng như dây chuyền, điện thoại, đồng hồ, nhẫn...

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Người Lao động

Đến ngày 21/12, theo thông tin từ báo Người Lao động, cơ quan chức năng bước đầu nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Theo nguồn tin, thời điểm trước khi phát hiện cô gái tử vong, một nhân chứng thấy có người đàn ông (chưa rõ danh tính) vào trong căn ki ốt và sau khoảng hơn 20 phút thì mới rời đi. Lúc người quen tới thì phát hiện chị T. đã tử vong trong tình trạng mặt úp xuống nền nhà, một số tài sản trên người không còn.

Hiện tại, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ cô gái tử vong trong tình trạng lõa thể tại một ki ốt trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Hà Nội: Chồng lái Mercedes vi phạm nồng độ cồn, vợ lớn tiếng lăng mạ cảnh sát giao thông Ngay khi thấy chồng bị kiểm tra nồng độ cồn, người vợ liên tục gọi điện thoại "cầu cứu", đồng thời lớn tiếng chửi bới, lăng mạ tổ công tác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-co-gai-tu-vong-voi-tinh-trang-loa-the-trong-ki-ot-o-binh-duong-tiet-lo-nguyen-nhan-ban-au-537405.html