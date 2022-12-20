Lời khai của nghi phạm đổ xăng đốt nhà bạn gái ở Phú Thọ: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Xã hội 20/12/2022 09:44

Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với nghi phạm Nguyễn Văn Hưng để điều tra.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 15/12, Công an huyện Yên Lập nhận được tin báo về việc khoảng 23h40 ngày 14/12, nhà anh Trần Quyết Thắng (40 tuổi, ở xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng, nghi ngờ do kẻ xấu đốt.

Công an huyện Yên Lập phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám nghiệm hiện trường. Xác định có dấu hiệu tội phạm, cơ quan CSĐT huy động lực lượng tổ chức rà soát, xác minh.

Tổ công tác đã tiến hành ghi lời khai của anh Trần Quyết Thắng và con gái của anh Thắng là cháu Trần Hoài Ngọc. Trong quá trình này, người nhà cung cấp cho cơ quan Công an một thông tin rất quan trọng. Trước đó, cháu Ngọc có quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Hưng  (SN 1997, HKTT xã Tề Lễ, Tam Nông, Phú Thọ). Sau khi chia tay, cháu Ngọc đã nhiều lần bị Hưng đe doạ…

Lời khai của nghi phạm đổ xăng đốt nhà bạn gái ở Phú Thọ: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Nghi phạm Nguyễn Văn Hưng tại cơ quan công an - Ảnh: Vietnamnet

Với các căn cứ thu thập được tại hiện trường, kết hợp với lời khai của người bị hại, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Yên Lập đã triệu tập đối tượng Hưng về trụ sở đấu tranh.

Một điều tra viên của Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Yên Lập, trực tiếp đấu tranh với Hưng cho biết: Ban đầu, khi được triệu tập đến trụ sở Công an làm việc, Hưng tỏ thái độ bình thản. Đối tượng còn đưa ra các chứng cứ ngoại phạm, chứng minh việc sử dụng thời gian vào thời điểm vụ cháy xảy ra. Hưng cho biết, tối 15/12, đối tượng đến nhà một người bạn ăn cơm, sau đó thì đi lễ chùa…

Trong khi một tổ công tác làm việc với Hưng thì một mũi trinh sát đã ghi lời khai của nhân chứng này. Quá trình làm việc, người này cho biết, tối 15/12, Hưng có đến nhà anh ăn cơm và sau đó đi lễ chùa. Đến khoảng 22h cùng ngày, người bạn này đi ngủ, còn Hưng đi đâu, làm gì thì anh không biết…

Từ lời khai của người biết việc, kết hợp với các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Yên Lập đã tập trung đấu tranh, làm rõ những bất thường trong lời khai của Hưng. Quá trình điều tra, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Lời khai của nghi phạm đổ xăng đốt nhà bạn gái ở Phú Thọ: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 2
Ngôi nhà xảy ra vụ cháy - Ảnh: Báo Công an nhân dân
Lời khai của nghi phạm đổ xăng đốt nhà bạn gái ở Phú Thọ: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 3
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Hưng và cháu Trần Hoài Ngọc nảy sinh tình cảm. Sau đó, vì nhiều lý do, cháu Ngọc đã nói lời chia tay nhưng Hưng thì vẫn muốn níu kéo tình cảm. Sau đó, Ngọc đi làm ăn ở miền Nam, đã chặn facebook và zalo của Hưng… Cũng vì thế, Hưng nảy sinh ý định đốt nhà anh Thắng nhằm trả thù.

Để thực hiện ý đồ của mình, khoảng 20h30 ngày 14/12, Hưng đến cây xăng thuộc xã Tề Lễ, huyện Tam Nông mua 1 can xăng 5 lít, sau đó mang về nhà, sang chiết 1 phần xăng sang 1 vỏ chai bia Hà Nội, cắt 1 miếng vải cũ nút cổ chai làm mồi tạo thành chai dạng bom xăng rồi thuê taxi mang can, chai xăng lên nhà anh Thắng.

Khoảng 22h40 cùng ngày, Hưng đến nhà anh Thắng. Lúc này anh Thắng đã đi ngủ. Hưng đổ can xăng lên thềm nhà, châm lửa vào chai xăng rồi ném vào thềm nhà anh Thắng. Ngọn lửa  bốc cao, thiêu rụi toàn bộ nhà ở và tài sản trong nhà anh Thắng. Rất may không có thiệt hại về người.

Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hưng về tội “Hủy hoại tài sản”. 

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