Vào ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an huyện Đất Đỏ tiết lộ nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Đất Đỏ làm một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an H.Đất Đỏ điều tra vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ) làm một người tử vong. Nạn nhân là chị N.T.N.D (36 tuổi, ngụ TT.Đất Đỏ) bị bạn trai đâm khoảng 20 nhát dao.

Qua điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 19/12, chị D. được bạn trai là Nguyễn Minh Thảo (36 tuổi, ngụ TT.Đất Đỏ) đến một quán ăn trên địa bàn TT.Đất Đỏ (nơi chị D. làm nhân viên phục vụ) đón về nhà.

Trên đường đi, giữa chị D. và Thảo xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Thảo dừng xe lại rồi rút dao đâm liên tục vào người chị D. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thảo về nhà mình rồi đến công an đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Minh Thảo tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thông tin từ báo Bà Rịa - Vũng Tàu, nạn nhân và Thảo sống chung như vợ chồng nhiều năm qua. Thời gian gần đây, cả 2 thường xuyên cãi nhau nên chị D. về nhà mẹ ruột ở và xin làm nhân viên phục vụ ở một quán ăn trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ. Khuya 19.12, Thảo đến quán ăn để đón chị D. về nhà thì xảy ra vụ án mạng trên.

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