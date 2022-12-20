Thất kinh nam thanh niên đâm bạn gái hàng chục nhát dao, tử vong tại chỗ ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Xã hội 20/12/2022 10:25

Vào ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an huyện Đất Đỏ tiết lộ nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Đất Đỏ làm một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an H.Đất Đỏ điều tra vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ) làm một người tử vong. Nạn nhân là chị N.T.N.D (36 tuổi, ngụ TT.Đất Đỏ) bị bạn trai đâm khoảng 20 nhát dao.

Qua điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 19/12, chị D. được bạn trai là Nguyễn Minh Thảo (36 tuổi, ngụ TT.Đất Đỏ) đến một quán ăn trên địa bàn TT.Đất Đỏ (nơi chị D. làm nhân viên phục vụ) đón về nhà.

Trên đường đi, giữa chị D. và Thảo xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Thảo dừng xe lại rồi rút dao đâm liên tục vào người chị D. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thảo về nhà mình rồi đến công an đầu thú.

Thất kinh nam thanh niên đâm bạn gái hàng chục nhát dao, tử vong tại chỗ ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Minh Thảo tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Thanh niên

 

Theo thông tin từ báo Bà Rịa - Vũng Tàu, nạn nhân và Thảo sống chung như vợ chồng nhiều năm qua. Thời gian gần đây, cả 2 thường xuyên cãi nhau nên chị D. về nhà mẹ ruột ở và xin làm nhân viên phục vụ ở một quán ăn trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ. Khuya 19.12, Thảo đến quán ăn để đón chị D. về nhà thì xảy ra vụ án mạng trên. 

Lời khai của nghi phạm đổ xăng đốt nhà bạn gái ở Phú Thọ: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Lời khai của nghi phạm đổ xăng đốt nhà bạn gái ở Phú Thọ: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với nghi phạm Nguyễn Văn Hưng để điều tra.

Xem thêm
Từ khóa:   mâu thuẫn tình cảm tin nóng tin nóng trong ngày đâm bạn gái tử vong án mạng ở Vũng Tàu

TIN MỚI NHẤT

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 17 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 47 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 5 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc