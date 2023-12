Vào ngày 17/12, Công an Thuận An (Bình Dương) đang phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương điều tra, truy bắt nhóm thanh niên đâm chết một phụ nữ.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, Công an TP.Thuận An phối hợp với Công an Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ vụ 1 người phụ nữ bị đâm tử vong trong đêm. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ ngày 16.12, tại một hẻm nhỏ trên đường Cây Me (thuộc KP.Bình Hòa, P.Bình Nhâm, TP.Thuận An) có một nhóm người kéo đến nhà bà N.T.H (37 tuổi), có chồng làm chủ thầu xây dựng, chuyên san lấp mặt bằng trên địa bàn để nói chuyện. Đến nơi, giữa nhóm người này và chủ thầu bất ngờ xảy ra xô xát. Thấy vậy, bà N.T.H (vợ chủ thầu) chạy ra can ngăn thì bị đâm trúng. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Thanh niên Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi nhận tin báo, công an TP Thuận An có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Qua xác minh ban đầu, nhóm thanh niên gây án là người làm công trình cho anh Thọ. Nhóm này tới gặp để hỏi chuyện tiền công thì xảy ra mâu thuẫn. Hiện tại, vụ việc người phụ nữ bị đâm tử vong trong đêm đang được Công an tỉnh Bình Dương làm rõ.