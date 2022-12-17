Xe con rơi xuống khe suối khiến 3 người thương vong ở Lào Cai: Gặp nạn 15 tiếng mà không ai biết

Xã hội 17/12/2022 11:16

Một ô tô con mang biển kiểm soát 24A-003xx được người dân phát hiện bị rơi xuống lòng suối thuộc phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, đoạn gần Nhà thi đấu đa năng tỉnh.

Theo thông tin từ VOV, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 17h12 chiều 16/12, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Lào Cai) nhận được tin báo có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khe suối gần ngã 3 đường phố Chiềng On - đường 30/4 ở thành phố Lào Cai.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng đã điều một xe cứu nạn cứu hộ cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường; khẩn trương giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong xe. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô 5 chỗ hiệu KIA, biển kiểm soát 24A.003xx bị rơi xuống suối sâu, móp méo. 

Xe con rơi xuống khe suối khiến 3 người thương vong ở Lào Cai: Gặp nạn 15 tiếng mà không ai biết - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VOV

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sử dụng nhiều phương tiện cứu hộ cứu nạn như xe cẩu, máy cắt thủy lực, kìm..., lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng phá cửa xe, đưa 3 nạn nhân trong xe ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên nạn nhân Trần Thái D., 23 tuổi, trú tại thành phố Lào Cai, đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đến 20h cùng ngày, Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Lào Cai đã cẩu kéo chiếc xe ô tô lên mặt đường.

Xe con rơi xuống khe suối khiến 3 người thương vong ở Lào Cai: Gặp nạn 15 tiếng mà không ai biết - Ảnh 2
Cẩu xe ô tô lên khỏi hiện trường tai nạn - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, khi gặp nạn trên xe có 3 người. Sau khi tai nạn xảy ra, cả 3 cùng bất tỉnh, nhiều tiếng sau đó một trong 3 người đã tỉnh lại, hô hoán kêu cứu. Qua kiểm tra hình ảnh từ camera giao thông, chiếc xe bị rơi xuống khe suối vào lúc 2h45 ngày 16/12. Thời điểm đó xe đang di chuyển với tốc độ khoảng 45 - 50 km/h trên phố 30/4. Do suối sâu, nằm khuất nên vụ việc không được phát hiện sớm, cho đến khi một nạn nhân tỉnh lại hô hoán.

Hiện tại, Công an thành phố đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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