Lý do ông Lê Tùng Vân vẫn đang tại ngoại dù có quyết định thi hành án

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 16/12, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, bà Trần Thị Kim Thảnh, Chánh án Tòa án nhân dân huyện này, đã ký ban hành quyết định thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 119/2022/HSPT ban hành ngày 3/11/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An đối với bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ tại căn nhà của bị cáo Cao Thị Cúc, số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An - nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai).

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh Long An, cuối năm 2014, ông Lê Tùng Vân cùng nhiều người khác dọn từ căn nhà số 39C, đường Lý Chiêu Hoàng, Q.6, TP.HCM về nhà bà Cao Thị Cúc sinh sống cho đến nay. Tại đây, ông Lê Tùng Vân đã chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện 5 đoạn video clip có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của thượng tọa Thích Nhật Từ (Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo Hội Phật giáo VN, Trụ trì chùa Giác Ngộ, ở TP.HCM); báng bổ Phật giáo, xúc phạm hình ảnh Đức Phật; của Công an H.Đức Hòa...

Liên quan đến bị cáo Lê Tùng Vân và những người sống tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang trong quá trình điều tra. Theo Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, kết quả điều tra bước đầu xác định nhiều người sống trong Tịnh thất Bồng Lai đã có hành vi giả sư, giả tu, giả chùa và lợi dụng những đứa trẻ sống cùng người thân tại đây để tung tin giả là nuôi dưỡng trẻ mồ côi để trục lợi từ lòng thương cảm của nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Ông Lê Tùng Vân hiện vẫn đang tại ngoại, sinh sống trong căn hộ ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Công an tỉnh Long An thông tin, đến nay Công an huyện Đức Hòa vẫn chưa nhận được quyết định thi hành án từ phía tòa án. Hiện, ông Vân vẫn đang được tại ngoại và thực hiện biện pháp ngăn chặn là cấm rời khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến vụ việc, luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật - Đoàn luật sư TP.HCM cho biết, theo trả lời từ phía công an là chưa nhận được quyết định từ phía tòa án thì cũng không thể thi hành án.

Theo luật sư Nhật, trường hợp ông Lê Tùng Vân đã 90 tuổi, nếu mang bệnh, sức khỏe không tốt thì khi nhận được quyết định thi hành án vẫn có thể thực hiện các thủ tục xin hoãn thi hành án. Luật sư Nhật cho biết thêm: "Căn cứ quy định về người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt tù trong các trường hợp theo điều 67 Bộ luật hình sự, ông Vân có thể làm đơn đề nghị ra quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù gửi chánh án Tòa án huyện Đức Hòa kèm theo các giấy tờ có liên quan để xem xét theo quy định tại điều 24 Luật thi hành án hình sự".