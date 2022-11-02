VKS đề nghị bác kháng cáo của ông Lê Tùng Vân và đồng phạm tại 'Tịnh thất Bồng Lai'

Viện Kiểm sát xét thấy, các bị cáo có hành vi sử dụng các phương tiện điện tử để đăng các clip xúc phạm uy tín các tổ chức, cá nhân. Trong đó, có 5 clip được đăng tải trên Youtube với nội dung sai sự thật, xuyên tạc xúc phạm đến uy tín, danh dự của đơn vị Công an huyện Đức Hoà, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và cá nhân ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 2/11, đại diện Viện KSND tỉnh Long An đã nêu quan điểm về vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại nơi gọi là Tịnh thất Bồng Lai (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Khi phạm tội, ông Lê Tùng Vân trên 70 tuổi nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ; các bị cáo còn lại đồng phạm mặc dù chối tội, nhưng có nhân thân tốt, nuôi dưỡng nhiều trẻ em… Những nội dung tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt đã được cấp sơ thẩm xem xét toàn diện.

Viện Kiểm sát nhận thấy đủ cơ sở kết tội đối với các bị cáo cùng tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Các bị cáo phạm tội có tổ chức, có bàn bạc, trong đó bị cáo Lê Tùng Vân là chủ mưu.

Ngoài ra, các bị cáo kháng cáo mà không cung cấp thêm chứng cứ nào mới. Vì các lẽ trên, Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của tất cả các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Hòa.

Trước đó, TAND huyện Đức Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) 5 năm tù; 5 bị cáo còn lại là Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) bị tuyên phạt từ 3 đến 5 năm tù, cùng tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Khoản 2, điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi TAND huyện Đức Hòa tuyên án sơ thẩm, 6/6 bị cáo kháng cáo kêu oan.



Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin của Zingnews, liên quan việc mất tích của Võ Thị Diễm My, có mặt tại tòa, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (mẹ của My) nói gia đình bà không biết con gái đang ở đâu, sống chết như thế nào. Bà Mai đề nghị cơ quan công an tiến hành điều tra tìm kiếm Diễm My.

Bản án sơ thẩm xác định năm 2016, ông Lê Tùng Vân cùng các bị cáo và một số người khác sống tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, do Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Ông Lê Tùng Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên cơ sở này thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo trên đã sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Cơ quan điều tra xác định các bị cáo đã đăng 5 video và một bài viết trên mạng xã hội. Đây là hành vi có tổ chức, xâm phạm đến cơ quan Nhà nước, tổ chức tôn giáo và cá nhân.