VKS đề nghị bác kháng cáo của ông Lê Tùng Vân và đồng phạm tại 'Tịnh thất Bồng Lai'

Xã hội 02/11/2022 19:52

Theo đại diện Viện Kiểm sát, bản án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ "Tịnh Thất Bồng Lai" là đúng người, đúng tội.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 2/11, đại diện Viện KSND tỉnh Long An đã nêu quan điểm về vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại nơi gọi là Tịnh thất Bồng Lai (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Viện Kiểm sát xét thấy, các bị cáo có hành vi sử dụng các phương tiện điện tử để đăng các clip xúc phạm uy tín các tổ chức, cá nhân. Trong đó, có 5 clip được đăng tải trên Youtube với nội dung sai sự thật, xuyên tạc xúc phạm đến uy tín, danh dự của đơn vị Công an huyện Đức Hoà, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và cá nhân ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ).

Viện Kiểm sát nhận thấy đủ cơ sở kết tội đối với các bị cáo cùng tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Các bị cáo phạm tội có tổ chức, có bàn bạc, trong đó bị cáo Lê Tùng Vân là chủ mưu.

Khi phạm tội, ông Lê Tùng Vân trên 70 tuổi nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ; các bị cáo còn lại đồng phạm mặc dù chối tội, nhưng có nhân thân tốt, nuôi dưỡng nhiều trẻ em… Những nội dung tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt đã được cấp sơ thẩm xem xét toàn diện.

Ngoài ra, các bị cáo kháng cáo mà không cung cấp thêm chứng cứ nào mới. Vì các lẽ trên, Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của tất cả các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Hòa.

Trước đó, TAND huyện Đức Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) 5 năm tù; 5 bị cáo còn lại là Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) bị tuyên phạt từ 3 đến 5 năm tù, cùng tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Khoản 2, điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi TAND huyện Đức Hòa tuyên án sơ thẩm, 6/6 bị cáo kháng cáo kêu oan.

VKS đề nghị bác kháng cáo của ông Lê Tùng Vân và đồng phạm tại 'Tịnh thất Bồng Lai' - Ảnh 1
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: báo Tiền Phong

 

Theo thông tin của Zingnews, liên quan việc mất tích của Võ Thị Diễm My, có mặt tại tòa, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (mẹ của My) nói gia đình bà không biết con gái đang ở đâu, sống chết như thế nào. Bà Mai đề nghị cơ quan công an tiến hành điều tra tìm kiếm Diễm My.

Bản án sơ thẩm xác định năm 2016, ông Lê Tùng Vân cùng các bị cáo và một số người khác sống tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, do Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Ông Lê Tùng Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên cơ sở này thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo trên đã sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Cơ quan điều tra xác định các bị cáo đã đăng 5 video và một bài viết trên mạng xã hội. Đây là hành vi có tổ chức, xâm phạm đến cơ quan Nhà nước, tổ chức tôn giáo và cá nhân.

Hơn hai tuần tạm hoãn, ông Lê Tùng Vân không có mặt trong phiên tòa xét xử vụ 'tịnh thất Bồng Lai'

Hơn hai tuần tạm hoãn, ông Lê Tùng Vân không có mặt trong phiên tòa xét xử vụ 'tịnh thất Bồng Lai'

Sáng nay 2-11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An mở lại phiên phúc thẩm xét xử vụ án 'tịnh thất Bồng Lai', tuy nhiên bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   bác kháng cáo của ông Lê Tùng Vân khởi tố ông Lê Tùng Vân 6 bị can tịnh thất bồng lai

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 3 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?