Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quyết định thi hành án đối với ông Lê Tùng Vân.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 19/12, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa quyết định sửa một phần nội dung của Quyết định 270, từ “Đối với người bị kết án đang bị tạm giam” thành “Đối với người bị kết án đang được tại ngoại”. Ngoài ra, theo nội dung của Quyết định 270: “Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thi hành quyết định này và thông báo cho gia đình người bị kết án biết nơi người đó chấp hành hình phạt tù”.

Tại Thông báo số 30, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa sửa đổi và bổ sung nội dung như sau: “Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, người bị kết án phải có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để chấp hành án. Nếu quá thời hạn trên mà không có mặt tại cơ quan Công an để chấp hành án thì người bị kết án sẽ bị giải đến Trại tạm giam để chấp hành án. Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thi hành quyết định này và thông báo bằng văn bản cho TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long an biết kết quả”. Thi hành án phạt tù bị cáo Lê Tùng Vân ở Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Báo Thanh niên Trước đó, theo thông tin báo Thanh Niên, vào ngày 16/12, tin từ TAND H.Đức Hòa (Long An) cho biết, bà Trần Thị Kim Thảnh, Chánh án TAND huyện này, đã ký ban hành quyết định thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 119/2022/HSPT ban hành ngày 3/11/2022 của TAND tỉnh Long An đối với bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ tại căn nhà của bị cáo Cao Thị Cúc, số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An - nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai).

Các bị cáo trong vụ 'Tịnh thất Bồng Lai' - Ảnh: Báo Tiền Phong Tại bản án này, bị cáo Lê Tùng Vân bị kết án 5 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (quy định tại khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017). Cùng bị kết án với bị cáo Lê Tùng Vân về tội danh trên còn có 5 bị cáo khác, gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù (cùng ngụ ở nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai).

Lý do ông Lê Tùng Vân vẫn đang tại ngoại dù có quyết định thi hành án Vào ngày 16/12, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa (Long An) đã ký ban hành quyết định về việc thi hành án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An).

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