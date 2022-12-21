Hà Nội: Chồng lái Mercedes vi phạm nồng độ cồn, vợ lớn tiếng lăng mạ cảnh sát giao thông

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào tối ngày 20/12, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Hà Nội ) tổ chức cắm chốt kiểm tra, xử lý đối với người điều phương tiện nhưng vẫn sử dụng rượu bia tại khu vực đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội).

Cụ thể, vào khoảng hơn 22h đêm cùng ngày, tổ công tác dừng kiểm tra đối với tài xế điều khiển xe ô tô Mercedes BKS: 30E-973.XX do tài xế Nguyễn Văn D. (SN 1961; trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển chở theo vợ lưu thông về hướng Cầu Giấy.

Người này liên tục gọi điện cho người thân, yêu cầu tổ công tác cho quay số hiệu quân nhân - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Người phụ nữ đi cùng xe liên tục chửi bới lực lượng CSGT - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Kiểm tra nhanh tại chốt, tài xế D. được xác định vi phạm nồng độ cồn ở mức 0.093 mg/L khí thở nên tổ công tác đã yêu cầu tài xế vào chốt lập biên bản xử lý theo quy định.

Lúc này, người phụ nữ đi cùng có thái độ bất hợp tác, dùng nhiều lời lẽ lăng mạ, xúc phạm lực lượng CSGT. Trong quá trình tổ CSGT lập biên bản, người phụ nữ này liên tục gọi điện thoại cho người thân yêu cầu CSGT cho xem bảng tên, số hiệu. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn giữ thái độ kiềm chế, bình tĩnh giải thích lỗi vi phạm cho tài xế và người nhà sau đó tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.

Tài xế Nguyễn Văn D. sau đó bị xử phạt mức 7 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ ô tô 7 ngày.

Tổ CSGT lập biên bản xử phạt tài xế D. - Ảnh: Vietnamnet

Ngoài ra, theo thông tin từ Vietnamnet, thiếu tá Lã Sơn Tùng, Đội CSGT số 3 cho biết, sau hàng loạt vụ tai nạn liên hoàn do người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn gây ra, đơn vị đã tăng cường lực lượng, tuần tra 24/24h để tăng cường kiểm tra.

“Trong quá trình kiểm tra cho thấy, nhiều người vi phạm còn rất chủ quan. Họ đưa ra lý do chỉ uống một chút nên không chấp hành việc xử phạt của lực lượng CSGT. Tuy nhiên, tổ công tác đã giải thích cho người vi phạm hiểu mức độ nguy hiểm của việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện”, Thiếu tá Lã Sơn Tùng nói.

Theo số liệu của Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) chỉ tính riêng từ ngày 14- 20/12, đơn vị đã xử phạt hơn 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, nhiều trường hợp vi phạm ở mức rất cao, cá biệt có trường hợp có nồng độ cồn cao gấp 3,1 lần mức vi phạm tối đa.