Thông tin mới vụ cô gái tử vong sau khi hút mỡ bụng ở TP.HCM: Khởi tố 3 bị can có liên quan

Xã hội 24/04/2022 20:29

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM đã hoàn tất các thủ tục khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng có liên quan.

Theo Dân Trí, ngày 24/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM đã hoàn tất các thủ tục khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Huyền Trang (26 tuổi, quê Bình Thuận, ngụ quận 8), Phan Thanh Tùng (34 tuổi, ngụ quận 4), Nguyễn Ngọc Tú (28 tuổi, quê Lào Cai, ngụ quận 1) để điều tra tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác".

Nạn nhân tử vong được xác định là chị H.T.N., 31 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, tạm trú quận 8, TP.HCM.

Thông tin mới vụ cô gái tử vong sau khi hút mỡ bụng ở TP.HCM: Khởi tố 3 bị can có liên quan - Ảnh 1
Khu vực căn nhà được thuê làm nơi phẫu thuật, sau đó nạn nhân tử vong ở quận 1 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Tuổi Trẻ, qua điều tra ban đầu ban đầu, khoảng tháng 11/2021, Trang thuê mặt bằng tại một tầng của căn nhà ở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, để làm thẩm mỹ viện. Sau đó, Trang quen biết chị N., rồi nhận chị N. làm học viên. 

Do có nhu cầu hút mỡ bụng, nâng mũi, chị N. nhờ Trang phẫu thuật làm đẹp, chi phí khoảng 15 triệu đồng. Để phẫu thuật thẩm mỹ cho chị N., Trang liên hệ Tú hỗ trợ thực hiện khâu gây mê, giảm đau. 

Ngày 5/12, Trang đi cùng người bạn tên Tùng (nhờ Tùng hỗ trợ phẫu thuật), còn Tú đi cùng người bạn khác, cả nhóm đến tầng trên của căn nhà ở phường Nguyễn Thái Bình thực hiện phẫu thuật.

Tại đây Tú lo khâu sử dụng thuốc gây mê, còn Trang, Tùng lo khâu phẫu thuật hút mỡ bụng, nâng mũi cho chị N.. Công việc phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ. Sau đó, Trang nhờ em gái đến trông coi chăm sóc chị N., rồi đưa chị về một phòng trọ ở quận 8 (nơi Trang, em gái, chị N. ở chung) tiếp tục theo dõi.

Đến tối 5/12, Trang nghe tin tình trạng sức khỏe chị N. không ổn nên đưa chị N. đến Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên rạng sáng 6/12, chị đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận 1 phối hợp Công an quận 8 cùng cơ quan chức năng điều tra vụ chết người nghi tai biến do phẫu thuật thẩm mỹ và mời những người liên quan làm việc.

Theo điều tra bước đầu, Trang, Tùng, Tú không có bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và chuyên khoa thẩm mỹ (ở phường Nguyễn Thái Bình), không có đăng ký kinh doanh. Nhóm người này tự liên lạc, thỏa thuận nhau để thực hiện phẫu thuật.

Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM báo cáo vụ 2 phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ tử vong ở Tân Phú và quận 1

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