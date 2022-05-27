Qua khám nghiệm tử thi và lời khai nhân chứng, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã xác định được nguyên nhân người phụ nữ tử vong trong căn hộ ở chung cư Bình Dương.

Liên quan đến việc phát hiện thi thể người phụ nữ bán khỏa thân trong chung cư ở Bình Dương, theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 27/5, qua khám nghiệm tử thi, lời khai của nhân chứng, Công an tỉnh Bình Dương xác định nạn nhân N.T.D. (SN 1993, quê Bình Phước) tử vong do bệnh lý.

Được biết, vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân D. có liên lạc với người bạn thân và thông báo về việc đang bị bệnh, rất mệt. Sau đó, người bạn mất liên lạc nên đến nhà kiểm tra nhưng cửa đóng, khi mở cửa thì phát hiện chị D. đã tử vong.

Hiện trường thi thể người phụ nữ đang phân hủy trong chung cư - Ảnh: báo Người Lao động

Trước đó, theo thông tin ban đầu của báo Người Lao động, sau nhiều ngày liên hệ với chị D. không được, tối 26/5, người thân đến căn hộ chung cư trên phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một để tìm thì thấy phòng khóa cửa. Nghi có chuyện chẳng lành nên họ trình báo công an địa phương.

Khi lực lượng chức năng phá khóa cửa vào bên trong thì phát hiện chị D. tử vong trên ghế sofa trong tình trạng không mặc áo, thi thể đang bị phân hủy mạnh. Hiện trường sau đó được cơ quan chức năng phong tỏa, các camera an ninh khu vực xung quanh cũng được trích xuất lấy hình ảnh để phục vụ công tác điều tra.

Theo một số nhân chứng, trước thời điểm phát hiện sự việc, chị D. bị mệt nên có nhờ một người bạn qua cạo gió giúp. Qua khám nghiệm ban đầu, căn phòng không có dấu hiệu bất thường, tài sản và điện thoại của nạn nhân vẫn còn ở hiện trường.

Bình Dương: Phát hiện một thi thể phụ nữ đang có dấu hiệu phân hủy trong căn hộ chung cư Sau một thời gian không liên lạc được, nghi có điều chẳng lành nên người thân đã quyết định đến tìm thì phát hiện thi thể nạn nhân đang phân hủy trong tình trạng không mặc áo.

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