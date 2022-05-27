Đang di chuyển tại khu vực cầu Trắng, quận Hà Đông (Hà Nội) giờ cao điểm, người phụ nữ lái xe điện bất ngờ bị té ngã khiến cháu bé 2 tuổi ngã vào bánh xe 29 chỗ và tử vong.
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Theo nguồn tin từ báo Dân Việt, vụ tai nạn xảy ra khoảng 18h ngày 26/5, tại khu vực cầu Trắng, quận Hà Đông (Hà Nội). Đáng tiếc, nạn nhân là một cháu bé 2 tuổi đã tử vong.
Thông tin ban đầu, một người phụ nữ đi xe đạp điện chở theo hai cháu nhỏ lưu thông theo hướng quận Hà Đông về quận Thanh Xuân. Tới khu vực cầu Trắng, xe đạp điện va chạm với xe khách 29 chỗ.
Dẫn theo nguồn tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống, sau khi gây tai nạn, tài xế xe khách hoàn toàn bất ngờ và vẫn di chuyển theo nhịp đèn tín hiệu giao thông cho đến khi người dân thông báo chặn lại.
Được biết, vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi người phụ nữ trên đang đi đón con tan học về.
Hiện cơ quan chức năng đã liên lạc được với gia đình và có mặt để cùng phối hợp giải quyết vụ việc. Đội Cảnh sát giao thông số 7, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cũng đã có mặt cùng Công an quận Hà Đông phân luồng giao thông khu vực xảy ra tai nạn và điều tra vụ việc.