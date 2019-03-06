Trong quá trình chăm sóc bé gái, do bé quấy khóc nên bà L. có đánh một vài cái vào người để lại vài vết hằn nhẹ.

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tháng tuổi nghi bị người nhận nuôi bạo hành gây xôn xao dư luận, bước đầu cơ quan chức năng xác định cháu bé không bị bỏ rơi, mà được mẹ gửi cho chị họ là bà T.T.T.L. (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) chăm sóc. Mẹ cháu bé thường đi làm ăn xa nên mỗi tháng gửi 3 triệu đồng về cho bà L. nuôi dưỡng bé.

Sáng 5/3, bà L. đưa đứa con 13 tháng tuổi của mình đi khám và bỏ bé gái 8 tháng tuổi ở nhà 1 mình. Trong quá trình chăm sóc bé gái, do bé quấy khóc nên bà L. có đánh một vài cái vào người để lại vài vết bầm tím.

Sau khi được người dân phát hiện và đưa ra khỏi căn nhà, bé gái được đưa đến trạm y tế kiểm tra. Cháu bé vẫn uống sữa chứ không có biểu hiện sợ hãi.

Trước mắt, phía cơ quan chức năng đã tạm tách bé gái khỏi bà L. và giao cho cán bộ phường chăm sóc. Sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ, bé gái sẽ được đưa vào Trung tâm Bảo trợ cô nhi Biên Hòa trong thời gian chờ liên lạc với gia đình.

Bé gái được đưa vào trung tâm bảo trợ trong thời gian chờ liên lạc với gia đình - Ảnh: Báo Dân Sinh

Như đã đưa tin, khoảng 9 giờ sáng ngày 5/3, người dân sinh sống trong khu trọ thuộc phường Tân Phong, TP. Biên Hòa nghe thấy tiếng trẻ con khóc mãi không dứt nên chạy đến kiểm tra. Tại đây, mọi người phát hiện một bé gái khoảng 8 tháng tuổi đang khóc lạc giọng trong một căn phòng trọ khóa cửa và không được ai chăm sóc. Sự việc nhanh chóng được báo cho chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Phong đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng người dân phá cửa phòng, đưa cháu bé về trụ sở phường. Theo ghi nhận, trên cơ thể cháu bé có một số vết bầm tím giống như bị đánh.

Nghi án bé gái 8 tháng tuổi bị người nhận nuôi đánh thâm tím khắp mình mẩy Vụ việc bé gái 8 tháng tuổi nghi bị người nhận nuôi hành hạ đến thâm tím mình mẩy khiến mọi người xót xa, thương cảm.

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