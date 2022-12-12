Thông tin bất ngờ về cơ sở thực hiện hút mỡ khiến cô gái 25 tuổi tử vong

Xã hội 12/12/2022 17:00

Vào ngày 12/12, UBND phường 8, quận Phú Nhuận (TP.HCM) thông tin về vụ việc lên quan đến cô gái 25 tuổi đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy do sốc phản vệ nghi thuốc gây tê/gây mê khi đi phẫu thuật đốt mỡ hai cánh tay và ngực.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 12/12, đại diện UBND phường 8, quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết, cơ sở Key Beauty Center (154/9 Nguyễn Trọng Tuyển) đăng ký giấy phép kinh doanh từ ngày 29/3 do ông Huỳnh Trung Đồng làm chủ. Ngành kinh doanh là chăm sóc da mặt, phun thẩm mỹ, không có giấy phép dùng thuốc tê và phẫu thuật làm đẹp.

UBND phường 8 đã phối hợp công an kiểm tra cơ sở này hồi tháng 5 và tháng 7 nhưng cơ sở đóng cửa, không hoạt động. Sở Y tế TP.HCM cũng chưa cấp phép cho Trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center tại địa chỉ trên thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

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Các thiết bị, vật tư phục vụ cho phẫu thuật thẩm mỹ không phép - Ảnh: Báo Thanh Niên
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Ghế phẫu thuật tại cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ không phép gây chết người - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo quy định, các cơ sở dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, bao gồm chăm sóc da, cắt tóc, gội đầu, làm móng được hoạt động không cần điều kiện quy định về y tế, chỉ cần giấy phép kinh doanh do UBND quận, huyện cấp (đăng ký kinh doanh hộ gia đình) hoặc do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp (đăng ký kinh doanh công ty), không cần Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động.

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ phun, xăm, thêu trên da, cần giấy phép kinh doanh và thêm điều kiện bắt buộc là người thực hiện kỹ thuật phải có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, dạy nghề phun, xăm, thêu trên da do cơ sở đào tạo hoặc dạy nghề hợp pháp cấp. Các cơ sở này phải gửi thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ, đến Sở Y tế để được công khai trên cổng thông tin điện tử trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày.

Những cơ sở chăm sóc sắc đẹp này không được phép sử dụng thuốc gây tê. Đây là nhóm hoàn toàn không thuộc sự quản lý và cấp phép của ngành y tế.

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Cơ sở trống không khi bị kiểm tra vì có liên quan đến vụ việc khiến cô gái 25 tuổi tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 28/11, một cô gái 25 tuổi -  N.T.P. (25 tuổi, quận 10) đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy do sốc phản vệ nghi thuốc gây tê/gây mê khi đi phẫu thuật đốt mỡ hai cánh tay và ngực. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tiến hành kiểm tra và ghi nhận cơ sở thẩm mỹ nói trên đã gỡ biển hiệu, tầng trệt còn sót lại một ghế tiểu phẫu. 

Chủ nhà cho biết, người thuê căn nhà để kinh doanh "chăm sóc da" đã thông báo trả nhà, dọn đi và thanh lý hợp đồng vào ngày 1/12.

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan vụ việc đến Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

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