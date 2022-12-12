Bình Phước: Người đàn ông sát hại 'bạn gái' của vợ cũ sau khi lên mạng xin lỗi gia đình và con

Xã hội 12/12/2022 11:22

Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Phan Văn Pháp (35 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi "Giết người".

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 12/12, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Phan Văn Pháp (35 tuổi, ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng là chị Phan Thị Thu Tr. (23 tuổi, ngụ ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Bình Phước: Người đàn ông sát hại 'bạn gái' của vợ cũ sau khi lên mạng xin lỗi gia đình và con - Ảnh 1
Phan Văn Pháp tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo người Lao Động

 

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ ngày 11-12, Pháp một mình tới nhà của vợ cũ tên Phương, ở ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú để giải quyết mâu thuẫn với chị Phương và người có mối quan hệ tình cảm với chị Phương là Phan Thị Thu Tr. Đến nơi, Pháp thấy chị Tr. ngồi ở phòng khách còn vợ cũ không có nhà. Pháp đi vòng ra phía sau nhà, trèo qua hàng rào, lấy dao trong bếp rồi đến phòng khách chỗ chị Tr. đang ngồi rồi ra tay sát hại. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bình Phước: Người đàn ông sát hại 'bạn gái' của vợ cũ sau khi lên mạng xin lỗi gia đình và con - Ảnh 2
Nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo Phụ nữ
Bình Phước: Người đàn ông sát hại 'bạn gái' của vợ cũ sau khi lên mạng xin lỗi gia đình và con - Ảnh 3
Chị Tr. bị Pháp sát hại tử vong ngay tại chỗ - Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, sau khi gây án xong, Pháp vứt dao tại hiện trường rồi tẩu thoát. Đến sáng 12/12, lực lượng công an đã bắt giữ  Pháp tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.

 

Theo người dân địa phương, Pháp và chị Phương từng là vợ chồng và có với nhau 1 bé gái. Sau khi ly hôn, chị Phương được cho là có quan hệ tình cảm với chị Phan Thị Thu Tr. Phát hiện sự việc, Pháp nhiều lần nhắn nhắn tin hù doạ, thậm chí có lần siết cổ chị Phương nhưng không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Trước thời điểm gây án, Pháp đăng tâm trạng lên mạng xã hội Facebook xin lỗi gia đình và con gái, sau đó xuống nhà vợ cũ sát hại chị Tr.

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