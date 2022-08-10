Thiếu nữ 14 tuổi ở Nam Định nghi bị kẻ xấu dụ dỗ, lừa bán đi nước ngoài

Xã hội 10/08/2022 19:43

Tin lời một nam thanh niên quen qua mạng, bé gái sinh năm 2008 bị một đối tượng dụ dỗ vào TP.HCM làm chung nhưng thực chất là lừa bán sang nước ngoài.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 10/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Ngãi cho biết, cháu N.T.T. (14 tuổi, quê Nam Định) đã được gia đình vào Quảng Ngãi đón về nhà.

Bước đầu xác định, cháu T. bị một nam thanh niên quê Đồng Tháp dụ dỗ bỏ nhà vào các tỉnh phía Nam. Hành vi của nam thanh niên này có dấu hiệu lôi kéo trẻ em trốn khỏi gia đình rồi lừa bán ra nước ngoài.

Thiếu nữ 14 tuổi ở Nam Định nghi bị kẻ xấu dụ dỗ, lừa bán đi nước ngoài - Ảnh 1
Đối tượng N.H.N. (18 tuổi, quê Đồng Tháp) - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, khoảng 22h ngày 9/8, phòng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Ngãi nhận tin báo khẩn cấp về việc một bé gái người Nam Định bị dụ dỗ nên bỏ trốn gia đình vào phía Nam. Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động lực lượng tiến hành chốt chặn, kiểm tra xe khách tuyến Bắc - Nam để giải cứu bé gái.

Khoảng 23h30 cùng ngày, lực lượng chốt chặn tại Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ phát hiện một bé gái đi cùng thanh niên trẻ trên chuyến xe vào Nam có biểu hiện nghi vấn. Qua làm việc, cảnh sát xác định đây chính là cháu T. như thông tin tìm kiếm.

Thiếu nữ 14 tuổi ở Nam Định nghi bị kẻ xấu dụ dỗ, lừa bán đi nước ngoài - Ảnh 2

Bé L. được tìm thấy trên xe khách - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thông tin từ báo Thanh niên, tại cơ quan công an, nam thanh niên đi cùng được xác định là N.H.N. (18 tuổi, quê Đồng Tháp). Bước đầu N. khai nhận quen bé T. qua mạng xã hội. Ngày 7/8, N. ra Nam Định gặp mặt rồi đưa bé T. trốn gia đình vào phía Nam làm việc.

Chiều 9/8, N. và L. đón xe khách vào TP.HCM và bị phát hiện như kể trên. Theo Cục Cảnh sát giao thông, nguồn tin cho biết N. có ý định bán L. ra nước ngoài, lực lượng chức năng đang đấu tranh để làm rõ việc này.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc thanh thiếu niên mới lớn, đặc biệt là các trẻ em gái rất dễ bị các đối tượng xấu dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ, lôi kéo, sau đó sẽ bán ra nước ngoài để kiếm lời hoặc sử dụng vào các mục đích xấu khác. Các bậc phụ huynh cần quan tâm sát sao hơn nữa trong lối sống, sinh hoạt, các mối quan hệ bạn bè để quản lý con cái tốt hơn, tránh các tình huống xấu có thể xảy ra.

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