Giả danh nhiều thiếu nữ xinh đẹp lập tài khoản Facebook 'ảo' lừa đảo, chiếm đoạt hơn 68 triệu đồng

Liên quan đến vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đề nghị những ai là bị hại liên quan đối tượng Nguyễn Văn Hiếu, kịp thời liên hệ với Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Thạch Hà để phối hợp giải quyết.

Theo thông tin từ báo Lao động, chiều 2/8, Công an huyện Thạch Hà cho biết, vừa khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiếu (21 tuổi, chỗ ở tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 27/7, Công an huyện Thạch Hà nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Cường (29 tuổi, trú tại xã Nam Chính, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình) về việc bị một tài khoản Facebook có tên là "Nguyễn Thị Uyên" lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5,6 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi Note 4 trị giá khoảng 4,6 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thạch Hà đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu là đối tượng đã lập và sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Uyên” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên. Đối tượng Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: báo Lao động Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, quá trình bắt giữ đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 1 chiếc xe mô tô, 2 chiếc điện thoại di động là công cụ, phương tiện để đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và 1 điện thoại di động là tang vật mà Hiếu đã lừa đảo chiếm đoạt được của bị hại.

Ngoài vụ việc được trình báo, qua quá trình điều tra mở rộng vụ án, vào khoảng giữa tháng 7/2022, Hiếu còn sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Uyên” nhắn tin với anh P.T.G. (41 tuổi, trú tại xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), sau đó đưa ra nhiều lý do về hoàn cảnh gia đình để lừa đảo, chiếm đoạt của anh G. số tiền hơn 58,8 triệu đồng. Nguyễn Văn Hiếu lập Facebook ảo giả danh thiếu nữ xinh đẹp để làm quen, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: báo Sài Gòn giải phóng Lực lượng chức năng đã làm rõ thủ đoạn của Nguyễn Văn Hiếu là sử dụng điện thoại lập các Facebook ảo gồm: “Nguyễn Thị Uyên”, “Độc cô cầu bại”, “Hoàng Thị Cẩm Thuỷ”, “Hoàng Ngọc Thư”, “Nguyễn Văn Minh”, “Nguyễn Thị Huyền Trang”, “Nguyễn Hương”… và đăng tải hình ảnh các thiếu nữ trẻ đẹp, sau đó kết bạn làm quen, nhắn tin với các bị hại trên nhiều tỉnh, thành khác nhau. Sau khi lấy được lòng tin của các bị hại, Hiếu sẽ tìm lý do để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, đang phối hợp với các ngân hàng và các nhà mạng để tìm các bị hại.

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