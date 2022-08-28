Theo nhận định của ngành chức năng, nguyên nhân anh M. tử vong là trong quá trình đục hàu bị đá bờ kè sập trúng người, tuột ống dẫn ô xy.

Theo báo Thanh Niên, vào ngày 28/8, thông tin từ ông Phạm Văn Út - Chủ tịch UBND xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một thanh niên tử vong khi lặn vào kè đục hàu. Theo đó, nạn nhân được xác định là anh V.H.M (31 tuổi, ngụ Hậu Giang), lập gia đình tại xã Khánh Tiến, H.U Minh nên thường đi qua lại giữa 2 địa phương.

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ (Ảnh: Thanh Niên)

Theo thông tin ban đầu từ báo Thanh Niên, sáng 27/8, ông M. cùng một số người thân bên vợ đến đoạn kè ly tâm nằm trên địa bàn xã Khánh Tiến rồi lặn sâu vào bên trong để đục hàu. Không thấy ông M. nổi lên, nghi chuyện chẳng lành nên những người đi cùng đã tìm kiếm và trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Đến gần 19 giờ cùng ngày, ngành chức năng cùng người dân mới đưa được thi thể ông M. lên bờ.

Theo nhận định của ngành chức năng, nguyên nhân ông M. tử vong là do trong quá trình đục hào không may bị đá bờ kè sập trúng người, tuột ống dẫn ôxy. Qua làm việc, gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi cũng như điều tra nguyên nhân tử vong.

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