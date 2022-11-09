Thêm một vụ nữ sinh lớp 8 bị túm tóc, lột áo và hành hung trong phòng trọ khiến dư luận bức xúc

Xã hội 09/11/2022 08:40

“Sau khi bị đánh, V. liên tục kêu đau đầu và tức ngực nên gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện khám. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị tổn thương phần mềm" - phụ huynh của V. chia sẻ.

Theo thông tin của VTC new, tối 8/11, lãnh đạo UBND phường Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, xác nhận chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc một nữ sinh bị đánh và quay clip tung lên mạng xã hội.

Theo vị lãnh đạo phường Lê Lợi, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị túm tóc, đánh tới tấp.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, nữ sinh bị đánh tên V. (học lớp 8, Trường THCS Ngô Văn Sở, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn). Người đánh V. cũng từng là học sinh Trường THCS Ngô Văn Sở nhưng hiện đã nghỉ học. Ngoài ra, những người chứng kiến và dùng điện thoại quay clip vụ đánh nhau là hai nữ sinh học cùng lớp với V.

Ngày 7/11, sau giờ tan trường, 3 nữ sinh trên yêu cầu V. chở về nhà nhưng V. không đồng ý. Tuy nhiên, nhóm nữ sinh này vẫn bám theo V. về tận phòng trọ của em, sau đó khóa trái cửa lại rồi đánh, lột áo và quay video. Sự việc chỉ dừng lại khi hàng xóm của V. phát hiện và ngăn cản.

Sau khi bị đánh, V. liên tục kêu đau đầu và tức ngực nên gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện khám. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị tổn thương phần mềm. Tôi rất lo nếu V. đi học trở lại sẽ tiếp tục bị hành hung”, phụ huynh của V. chia sẻ.

Thêm một vụ nữ sinh lớp 8 bị túm tóc, lột áo và hành hung trong phòng trọ khiến dư luận bức xúc - Ảnh 1
V. bị túm tóc và đánh tới tấp - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, không ít trường hợp nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng và gây bức xúc dư luận. Điển hình là ngày 27/10 vừa qua, dư luận xôn xao về đoạn clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh lớp 8 ở tỉnh Tây Ninh bị 2 nữ sinh khác đánh hội đồng dã man.

Cụ thể, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chiều 27/10, UBND thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu (Tây Ninh) xác nhận, đoạn clip dài 23 giây ghi lại cảnh 1 nữ sinh lớp 8 ở tỉnh Tây Ninh bị 2 nữ sinh khác đánh hội đồng lan truyền trên mạng xã hội là sự việc xảy tại Trường THCS Lê Văn Thới, Gò Dầu. Đáng buồn, đoạn clip cảnh 3 nữ sinh đánh nhau gây bức xúc dư luận, vì có sự chứng kiến, cổ vũ và thờ ơ của nhiều học sinh khác.

Trong đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh nắm tóc, ngồi đánh nhau dưới đất. Trong khi một nữ sinh thứ 3 trong tư thế đứng, đã nắm, giật tóc rất mạnh nữ sinh ngồi dưới đất, rồi tát liên tục vào đầu của em này. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Dầu, cho biết: Qua xác minh ban đầu, em H.T.T là người bị giật tóc, đánh túi bụi trong đoạn clip. Sau khi xảy ra sự việc, em T. bị đau vùng cổ, đầu và trầy xước tay. Vụ việc xảy ra vào giờ ra chơi vào ngày 22/10 tại phía sau Trường THCS Lê Văn Thới. Nguyên nhân xuất phát từ việc các nữ sinh trên mâu thuẫn, nói xấu nhau trên mạng xã hội. Do vậy, vào giờ ra chơi, các nữ sinh gặp nhau, rồi xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát.

Đoạn clip do một học sinh lớp khác quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Hiện, lãnh đạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu các em học sinh viết bản tường trình; gửi thư mời các phụ huynh để phối hợp giải quyết. Các học sinh trên cũng đã nhận lỗi và cam kết không tái phạm.

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