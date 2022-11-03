Dự kiến, tháng 11 này vợ chồng bà Ngát sẽ sang Hàn Quốc thăm con, nào ngờ xảy ra sự việc đau lòng.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, chiều 2/11, ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chia buồn với gia đình bà Đinh Thị A Ngát và ông Đinh Khuân (xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) - cha mẹ của nữ sinh không may tử vong trong vụ thảm họa giẫm đạp tại lễ hội hóa trang ở khu Itaewon, thủ đô Seoul (Hàn Quốc), xảy ra vào tối 29/10, khiến ít nhất 156 người thiệt mạng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng đã thăm hỏi, chia sẻ sự mất mát, đau thương với gia đình nạn nhân, đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau trước mắt để ổn định cuộc sống. Đồng thời, ông Dũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cơ sở cùng chia sẻ, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương, mất mát này.

Theo ông Đinh Khuân, gia đình nhận tin dữ vào ngày 30/10. "Lúc nhận tin, vợ chồng tôi không tin vào tai mình nên bảo người con nuôi ở Hàn Quốc xác minh. Nghe con nuôi nói "Ba mẹ ơi con xin lỗi, đúng là em Tuyến rồi!", tôi nghe như có tiếng sét đánh bên tai, vợ tôi gục ngã" - ông Khuân đau đớn nói. Nữ sinh Đinh Thị Tuyến trước khi gặp nạn - Ảnh minh họa: Internet: báo Người Lao động Bà Đinh Thị A Ngát cho biết, vợ chồng bà chỉ duy nhất có mình Tuyến là con. Vì sợ con thiếu thốn nên vợ chồng quyết tâm dồn hết sức lực để chăm lo cho con đầy đủ. Cách đây 3 năm, Tuyến rời quê Bình Định đi du học tại Hàn Quốc. Đây là ước mơ ấp ủ từ nhỏ của nữ sinh này. Từ những ngày đầu đặt chân tới Hàn Quốc, Tuyến đã rất chịu khó, thích nghi với môi trường sống ở nước ngoài, em vừa học vừa làm, thậm chí còn gửi tiền về để phụ giúp cha mẹ sinh hoạt hàng ngày.

Dự kiến, tháng 11 này vợ chồng bà Ngát sẽ sang Hàn Quốc thăm con, nào ngờ xảy ra sự việc đau lòng. Theo gia đình nạn nhân, thi thể của Đinh Thị Tuyến đang được cơ quan chức năng đưa từ Hàn Quốc về quê nhà để làm lễ mai táng theo phong tục địa phương vào ngày 3/11. Bố mẹ T. như gục ngã khi nhận được hung tin xác nhận nạn nhân người Việt là con gái của mình - Ảnh: VTC news Liêên quan đến vụ việc trên, theo thông tin từ VOV, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã quyết định hỗ trợ 20 triệu won (14.091 USD) tiền an ủi và 15 triệu won (10.569 USD) chi phí tổ chức tang lễ cho gia quyến. Đài KBS (Hàn Quốc) cho biết, Cơ quan Cảnh sát nước này cho biết, thi thể của nạn nhân mang quốc tịch Việt Nam (nữ, sinh năm 2001) thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon xảy ra vào đêm ngày 29/10 vừa qua dự kiến sẽ được đưa về nước bằng chuyến bay từ Incheon tới TP.HCM vào chiều ngày 2/11. Tính tới 11 giờ tối ngày 1/11, thảm kịch tại Itaewon đã cướp đi sinh mạng của 156 người, cùng với 157 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng, có 26 người là người nước ngoài. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã quyết định hỗ trợ 20 triệu won (14.091 USD) tiền an ủi và 15 triệu won (10.569 USD) chi phí tổ chức tang lễ cho gia quyến. Chi phí vận chuyển thi thể về nước được bao gồm trong chi phí tang lễ.

Cuộc gọi cuối cùng của nữ sinh Việt Nam tử vong sau thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc Từ những ngày đầu đặt chân tới Hàn Quốc, em Đ.T.T (SN 2001, quê ở huyện miền núi Vĩnh Thạnh) đã rất chịu khó. Em vừa học vừa làm, thậm chí còn gửi tiền về để phụ giúp cha mẹ sinh hoạt hàng ngày.

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