Thêm 14 ca xét nghiệm nhanh dương tính với COVID-19 ở Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh

Xã hội 28/01/2021 19:41

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến chiều nay xác định thêm 14 người có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với COVID-19.

Tính tới 16 giờ ngày 28/1, theo báo cáo nhanh của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Hải Dương ghi nhận 11 trường hợp có sốt, xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, Hải Dương đến nay có 83 người dương tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Y tế Chí Linh đã tổ chức phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên, người nhà, người bệnh trong bệnh viện. Đến đêm nay, cán bộ y tế sẽ lấy mẫu hết khu công nghiệp và các trường hợp nghi ngờ. Tính tới 17 giờ cùng ngày, tổng số mẫu đã được lấy là 4.667.

Chí Linh hiện có 300 trường hợp F1, Kinh Môn là 110, Kim Thành 100. Những người này đang được chuyển đến khu cách ly.

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Thêm 14 ca xét nghiệm nhanh dương tính với COVID-19 ở Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh - Ảnh minh họa: Internet

Công ty TNHH POYUN, nơi bệnh nhân 1552 làm việc, có 2.340 công nhân. Trong đó, 1.780 người đã được lấy mẫu bệnh phẩm. Một số công nhân không đến công ty, Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP Chí Linh đã yêu cầu công an và các đơn vị có liên quan tìm và truy vết, tiếp tục lấy mẫu. Những người này đã được lập danh sách.

Trong các ca dương tính với COVID-19 ở Hải Dương, rất nhiều người là công nhân nữ, trong độ tuổi có con còn bé, đang đi học. Khi phỏng vấn, họ đều khai có đưa con đi học. Ngoài ra, nhiều ca bệnh cũng khai đã đi dự đám cưới.

Về ổ dịch cảng hàng không Vân Đồn, đến 16 giờ chiều 28/1, cơ quan chức năng đã xác định 851 người liên quan bệnh nhân Covid-19, bao gồm 466 là F1, 382 F2 và 2 F3. Trong đó, đã lấy mẫy 609 trường hợp. 16h, thêm 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, Quảng Ninh hiện có 13 ca dương tính.

Ổ dịch thứ 2 ở Quảng Ninh là Đông Triều, liên quan ca bệnh ở Chí Linh, bao gồm 19 người lao động. Trong đó, 8 người đã được xét nghiệm ở Hải Dương, cho kết quả dương tính. Kết quả truy vết cho thấy có 43 F1, 56 F2, trong đó, đã lấy mẫu xét nghiệm cho 95 người. Kết quả xét nghiệm cho thấy 4 mẫu đã âm tính, 91 mẫu đang chờ kết quả.

Hiện Quảng Ninh có 2 bệnh viện dã chiến, gồm cơ sở ở Móng Cái và Bệnh viện Phổi. Trong đó, 96 trường hợp đã được đưa về bệnh viện số 2. Cơ sở y tế này có khả năng tiếp nhận tối đa 400 bệnh nhân. Nếu số lượng tiếp tục tăng, Bệnh viện Hạ Long 2 có thể sử dụng để làm cơ sở cách ly.

Tại Hải Phòng, trường hợp có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện sau khi người này trở về từ Hải Dương.

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Từ khóa:   dịch Covid-19 chống dịch Covid-19 cách ly khẩn cấp

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