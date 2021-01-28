Vụ chú rể không được đón dâu vì Covid-19: Hai gia đình trao sính lễ ở trạm thu phí

Sau khi biết tin gia đình chú rể không thể vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh vì tình hình dịch COVID-19, gia đình cô dâu đã nhanh chóng có mặt ở trạm thu phí để tiến hành trao sính lễ.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ câu chuyện chú rể Hải Phòng không thể vào Quảng Ninh đón dâu vì dịch COVID-19 khiến dân tình xôn xao bàn tán.

Cụ thể, khoảng 13 giờ chiều 28/1, một đoàn xe đang trên đường đi vào Quảng Ninh đón dâu đã phải dừng lại ở trạm thu phí cầu Bạch Đằng (Quảng Ninh) vì tình hình dịch bệnh. Mẹ chú rể cho biết, gia đình từ Hải Phòng đi vào Quảng Ninh đón dâu. Cô dâu chú rể đã chủ động gộp lễ ăn hỏi và đón dâu vào một ngày. Do dịch đến bất ngờ, nhà trai đành "quay xe" về Hải Phòng vì không thể vào vùng dịch.

Màn trao sính lễ đặc biệt gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Theo thông tin đang được cộng đồng mạng chia sẻ, sau khi biết tin, gia đình cô dâu đã lập tức đến trạm thu phí và tiến hành trao sính lễ để kịp giờ hoàng đạo. Vậy là màn trao nhẫn diễn ra ngay trên đường, tuy không có tiếng nhạc rộn ràng hay những mâm cỗ rình rang nhưng cô dâu chú rể vẫn tươi cười hạnh phúc, trao lời hẹn thề trong tiếng vỗ tay, chúc phúc của hai bên gia đình. Hiện đám cưới đặc biệt này vẫn đang được dân mạng chia sẻ và bàn tán không ngớt.

Như đã đưa tin, trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19 tại Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã tiến hành lập chốt tại cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đoạn qua trạm thu phí BOT cầu Bạch Đằng để nhắc nhở tất cả các phương tiện lưu thông trên cao tốc trước khi đi vào vùng dịch.

Nhiều tài xế, hành khách đã chọn quay đầu di chuyển về hướng Hà Nội. Một số người vẫn chọn đi vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh và chấp nhận thực hiện các biện pháp phòng dịch, không rời khỏi Quảng Ninh trong thời gian tới theo quy định.

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