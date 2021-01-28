Bàng hoàng phát hiện thi thể nữ phân hủy trong phòng trọ, nghi phạm là chồng hờ

Xã hội 28/01/2021 15:47

Sau khi phá khóa cửa phòng trọ, cơ quan chức năng phát hiện thi thể nữ nằm trên giường, đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Khoảng 16 giờ ngày 27/1, Công an TP. Lào Cai nhận được tin báo của người dân về việc có mùi hôi nồng nặc phát ra từ căn phòng trọ do anh Nguyễn Trọng Đại và chị Tẩn Sử Mẩy thuê. 

Cơ quan chức năng phối hợp với chủ nhà trọ phá khóa cửa phòng trọ, phát hiện thi thể nữ nằm trên giường đang trong quá trình phân hủy nên nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ việc.

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Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Đến 17 giờ 15 cùng ngày, Công an thành phố Lào Cai đã phối hợp với Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương vận động đối tượng Nguyễn Trọng Đại (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Đại thừa nhận đã gây ra cái chết của chị Mẩy (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Cả hai có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng, có một con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Ngày 23/1 vừa qua, do mâu thuẫn với chị Mẩy, Đại đã siết cổ vợ hờ tử vong, sau đó khóa cửa phòng và đi về huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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