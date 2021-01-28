Do dịch COVID-19 đến bất ngờ, gia đình chú rể đành quay về Hải Phòng vì không thể vào vùng dịch.
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Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19 tại Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã tiến hành lập chốt tại cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đoạn qua trạm thu phí BOT cầu Bạch Đằng để nhắc nhở tất cả các phương tiện lưu thông trên cao tốc trước khi đi vào vùng dịch.
Nhiều tài xế, hành khách đã chọn quay đầu di chuyển về hướng Hà Nội. Một số người vẫn chọn đi vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh và chấp nhận thực hiện các biện pháp phòng dịch, không rời khỏi Quảng Ninh trong thời gian tới theo quy định.
Khoảng 13 giờ chiều ngày 28/1, một đoàn xe đang trên đường đi vào Quảng Ninh đón dâu đã phải dừng lại vì tình hình dịch bệnh. Mẹ chú rể cho biết, gia đình từ Hải Phòng đi vào Quảng Ninh đón dâu. Cô dâu chú rể đã chủ động gộp lễ ăn hỏi và đón dâu vào một ngày. Do dịch đến bất ngờ, nhà trai đành "quay xe" về Hải Phòng vì không thể vào vùng dịch.
"Đến phút 89 rồi thì lại có dịch bùng phát, giờ không đón được dâu thì đành phải đi về chứ làm thế nào được, dịch bệnh mà", một người thân trong đoàn đón dâu trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp Thị.