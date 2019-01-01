Thanh niên order vài triệu tiền trà sữa, bùng hàng còn nhắn cho shipper: ‘Mang về cho dòng họ anh uống đi’

Xã hội 01/01/2019 11:11

Mỗi ngày công của những người làm nghề shipper chỉ được khoảng 200 đến 300 nghìn đồng. Vậy mà nam khách hàng này lại order vài triệu tiền trà sữa rồi bùng hàng khiến nhiều shipper phải lao đao.

Thời gian gần đây, việc các “thượng đế” đặt mua đồ ăn, thức uống thông qua các trang web, ứng dụng giao hàng rồi không nhận không còn quá xa lạ. Đã không ít lần, những người làm nghề shipper phải mất một khoản tiền đôi khi còn hơn cả ngày công của họ.

Mới đây, trên một trang fanpage được nhiều bạn trẻ theo dõi đăng tải câu chuyện một nam thanh niên đặt vài triệu tiền trà sữa rồi bùng hàng khiến nhiều người làm nghề shipper khốn đốn.

“Thanh niên order vài triệu tiền trà sữa rồi bùng hàng của shipper

Hôm nay, các shipper của 1 app order - ship thức ăn liên tục bị boom hàng cùng một người. Một tài khoản đã đặt nhiều đơn hàng trà sữa khác nhau có giá trị từ 200 nghìn đến 300 nghìn, khi shipper đến địa chỉ do app cung cấp thì lập tức chửi và không nhận hàng.

Mỗi địa chỉ ship thường cách xa khoảng 10 km, và hoàn toàn là địa chỉ ảo. Mỗi đơn hàng shipper phải gánh chịu là 200 nghìn đến 300 nghìn bằng 1 đến 2 ngày đi ship của họ.

Năm mới đến rồi còn gặp khách như thế này thì tội họ thật”.

Thanh niên order vài triệu tiền trà sữa, bùng hàng còn nhắn cho shipper: ‘Mang về cho dòng họ anh uống đi’ - Ảnh 1Thanh niên order vài triệu tiền trà sữa, bùng hàng còn nhắn cho shipper: ‘Mang về cho dòng họ anh uống đi’ - Ảnh 2

Thanh niên order vài triệu tiền trà sữa, bùng hàng còn nhắn cho shipper: ‘Mang về cho dòng họ anh uống đi’ - Ảnh 3
Thanh niên bùng hàng và thách thức shipper - Ảnh: Facebook

Kèm theo đó là những bức ảnh ghi lại cuộc hội thoại giữa thanh niên này và các shipper. Mỗi khi shipper gọi để giao hàng, người này nhắn lại rằng: “Mang về cho dòng họ nhà anh uống đi”.

Chính câu nói này đã khiến cộng đồng mạng bức xúc đến đỉnh điểm. Thậm chí, nhiều người còn muốn truy tìm thanh niên này để dạy một bài học thích đáng.

“Người ta làm ăn cực khổ kiếm từng đồng mà sao ở ác vậy trời, cái này là cố tình chứ không phải kiểu đặt rồi vô tình không nhận được”, K.N bình luận.

“Rảnh lắm mới làm trò chọc hại người ta. Thứ này đừng để tôi gặp, tôi chửi ít lắm đập luôn đó. Không biết người ta cũng đi làm cực khổ lắm à, ngồi rảnh sinh nông nổi”, một cư dân mạng bức xúc.

Hiện vụ việc vẫn đang được bàn luận sôi nổi. Nhiều người còn đề nghị các công ty quản lý app giao hàng phải có phương pháp xử lý tình trạng này để những người làm shipper không phải chịu thiệt thòi.

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