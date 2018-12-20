Trời mưa ship trà sữa bị hủy đơn, bác tài xế già nghẹn đắng: ‘Khách hủy rồi sao đây, cuộc đời tui đâu dám uống ly trà sữa mắc quá vậy’

Xã hội 20/12/2018 12:03

Mặc trời mưa gió, bác tài xế già vẫn nhận đơn và đi ship trà sữa cho khách nhưng trớ trêu thay lại bị hủy đơn.

Nhiều giờ qua, cộng đồng mạng xôn xao trước câu chuyện bác tài xế già bị hủy đơn khi ship trà sữa. Mặc dù với nhiều người, giá trị ly trà sữa đó không quá lớn nhưng với bác tài xế già nghèo khổ thì đó là cả một vấn đề.

 “Khách huỷ rồi sao đây, cuộc đời tui đâu dám uống ly trà sữa mắc quá vậy

Trời mưa ship trà sữa bị hủy đơn, bác tài xế già nghẹn đắng: ‘Khách hủy rồi sao đây, cuộc đời tui đâu dám uống ly trà sữa mắc quá vậy’ - Ảnh 1
Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Sài Gòn trời đang mưa, ở nhà đặt trà sữa qua app xong huỷ. Bác tài xế cũng lớn tuổi rồi, đi mua trà sữa ship đến nơi thì bị báo huỷ. Bạn em đặt xe chú đó tưởng là người đặt trà sữa nên mới chạy lại hỏi và kể chuyện này. Bạn cũng đã mua lại giúp chú ly trà sữa, hỏi thăm có số điện thoại người mua không? Thì chú bảo bên kia đặt qua app gấp quá nên chú không hỏi số điện thoại, chỉ chụp lại được địa chỉ nhận thôi à. Gọi về tổng đài xin số điện thoại người đặt thì bị từ chối vì bảo mật thông tin khách hàng.

Đừng đặt thức ăn nếu không có ý định lấy, tội nghiệp những người tài xế lắm, chưa kể bác này đã lớn tuổi, người ta cũng vì mưu sinh mà thôi”.

Trời mưa ship trà sữa bị hủy đơn, bác tài xế già nghẹn đắng: ‘Khách hủy rồi sao đây, cuộc đời tui đâu dám uống ly trà sữa mắc quá vậy’ - Ảnh 2
Hàu hết mọi người đều vô cùng bức xúc trước hành vi của vị khách kia - Ảnh chụp màn hình

Câu chuyện được một người dùng mạng tên B.N chia sẻ lại. Mặc dù chỉ là câu chuyện nhỏ diễn ra trong cuộc sống hàng ngày nhưng đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc vì sự vô trách nhiệm của vị khách kia.

“Nếu muốn hủy thì hủy lúc người ta chưa đặt hàng. Nghĩ sao để giao tới nhà rồi mới báo hủy, một ngày làm của bác không biết được bao nhiêu mà gặp khách như này đúng khổ. May là cuối cùng vẫn có người giúp bác”, L.K bình luận.

“Tội nghiệp chú, mình mua online thấy ai giao hàng cực khổ thì cho thêm. Vì cuộc sống mưu sinh thôi mà, hy vọng sau này mọi người nên có trách nhiệm khi mua hàng tránh làm khổ người khác”, Q.C chia sẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số cư dân mạng nghi ngờ về độ chân thật của câu chuyện. Họ cho rằng có người bịa đặt để câu like, câu share vì trong đó có nhiều tình tiết đáng ngờ.

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Từ khóa:   đặt trà sữa

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