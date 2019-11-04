Vụ tai nạn giao thông tại Thanh Hóa khiến hai học sinh THPT thương vong. Được biết, 2 nạn nhân đang trên đường trở về sau khi đi bưng tráp đám cưới.

Trao đổi với báo chí, cơ quan chức năng cho biết hiện vẫn đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông tại Thanh Hóa.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Thanh Hóa - Ảnh: Internet

Cụ thể vào khoảng 11 giờ 15 phút hôm nay (4/11), đôi nam nữ chạy xe máy (chưa có biển kiểm soát) di chuyển trên QL1A, theo hướng Nam – Bắc. Khi chạy đến đoạn cổng bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung (thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) thì xảy ra va chạm với chiếc xe Howo chạy cùng chiều.

Nữ sinh tử vong trên đường đi bưng tráp về - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến đôi nam nữ đi xe máy ngã ra đường. Cô gái tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin trên Vietnamnet, 2 nạn nhân là học sinh của một trường THPT trên địa bàn huyện. Vào thời điểm xảy ra sự việc, cả hai cùng nhóm bạn đang trên đường đi bê tráp đám cưới về thì gặp nạn.

Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe Howo đã rời khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm chiếc xe và người điều khiển để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cách đây không lâu, tại Hải Phòng cũng vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong. Theo đó, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 18/10, em N.N.H (học sinh lớp 9A5, trường THCS Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng) điều khiển xe đạp điện lên cầu vượt Đông Hải sau khi tan học.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong - Ảnh: Internet

Ngay sau đó một chiếc ô tô tải chạy lên cầu và xảy ra va chạm với xe đạp điện của nữ sinh. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã lái xe rời khỏi hiện trường. Người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Bắt đối tượng gây tai nạn khiến cụ ông tử vong rồi bỏ trốn Sau khi gây tai nạn khiến ông lão U80 tuổi tử vong, Giáp rời khỏi hiện trường. Công an trích xuất camera bắt giữ người gây ra vụ tai nạn một tuần sau đó.

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