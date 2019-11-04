Thanh Hóa: Nữ sinh cấp 3 tử vong thương tâm trên đường đi bê tráp đám cưới về

Xã hội 04/11/2019 16:13

Vụ tai nạn giao thông tại Thanh Hóa khiến hai học sinh THPT thương vong. Được biết, 2 nạn nhân đang trên đường trở về sau khi đi bưng tráp đám cưới.

Trao đổi với báo chí, cơ quan chức năng cho biết hiện vẫn đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông tại Thanh Hóa

tai nan giao thong tai thanh hoa 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Thanh Hóa - Ảnh: Internet

Cụ thể vào khoảng 11 giờ 15 phút hôm nay (4/11), đôi nam nữ chạy xe máy (chưa có biển kiểm soát) di chuyển trên QL1A, theo hướng Nam – Bắc. Khi chạy đến đoạn cổng bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung (thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) thì xảy ra va chạm với chiếc xe Howo chạy cùng chiều.

tai nan giao thong tai thanh hoa 2
Nữ sinh tử vong trên đường đi bưng tráp về - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến đôi nam nữ đi xe máy ngã ra đường. Cô gái tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin trên Vietnamnet, 2 nạn nhân là học sinh của một trường THPT trên địa bàn huyện. Vào thời điểm xảy ra sự việc, cả hai cùng nhóm bạn đang trên đường đi bê tráp đám cưới về thì gặp nạn. 

Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe Howo đã rời khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm chiếc xe và người điều khiển để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cách đây không lâu, tại Hải Phòng cũng vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong. Theo đó, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 18/10, em N.N.H (học sinh lớp 9A5, trường THCS Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng) điều khiển xe đạp điện lên cầu vượt Đông Hải sau khi tan học.

tai nan giao thong tai thanh hoa 3
Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong - Ảnh: Internet

Ngay sau đó một chiếc ô tô tải chạy lên cầu và xảy ra va chạm với xe đạp điện của nữ sinh. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã lái xe rời khỏi hiện trường. Người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Bắt đối tượng gây tai nạn khiến cụ ông tử vong rồi bỏ trốn

Bắt đối tượng gây tai nạn khiến cụ ông tử vong rồi bỏ trốn

Sau khi gây tai nạn khiến ông lão U80 tuổi tử vong, Giáp rời khỏi hiện trường. Công an trích xuất camera bắt giữ người gây ra vụ tai nạn một tuần sau đó.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Hóa tai nạn thương tâm tai nạn nghiêm trọng

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 7 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 7 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản