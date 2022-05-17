Thanh Hóa: Một nam thanh niên rơi xuống vách núi dẫn đến tử vong

Xã hội 17/05/2022 15:34

Sau khi bị tai nạn, anh Thắng đã nhanh chóng được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay trên đường đi tới bệnh viện.

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 22 giờ 35 phút ngày 16/5, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an Thanh Hóa), nhận được tin báo từ Tổ Công an giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông – Công an thị xã Nghi Sơn về việc anh Hồ Sỹ Thắng (SN 1989) trú tại xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An điều khiển xe máy BKS: 37 – B1 008.58 bị văng, rơi xuống vách núi (sau tai nạn giao thông) tại tuyến đường ven biển đi Nghệ An đoạn qua thôn Hà Nam, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Một nam thanh niên rơi xuống vách núi dẫn đến tử vong - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

Dẫn theo nguồn tin từ báo Dân Việt, ngay sau khi nhận được tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động một xe cứu nạn cứu hộ cùng 8 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân.

Sau gần 30 phút triển khai công tác cứu nạn, trong điều kiện trời tối và vách núi cao dốc nhiều đá, nạn nhân đã được tìm thấy và đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh Thắng đã tử vong ngay trên đường đi đến bệnh viện. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

 

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