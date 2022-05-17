Cụ thể, chiều 14/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video có nội dung, hình ảnh giáo viên Mầm non dùng túi nilon màu đen trùm vào đầu của một cháu bé, sau đó dùng tay vỗ vào mông cháu bé. Khi phát hiện trong lớp có camera, nữ giáo viên đã bỏ túi nilon và đi ra khỏi lớp cùng cháu bé trên.

Trưa 17/5, báo Dân Việt đưa tin, ông Phạm Anh Đức, Chánh Văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái ) cho biết, các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ bảo mẫu dùng túi nilon trùm đầu trẻ mầm non rồi đánh.

Quá trình kiểm tra, bước đầu xác định: Lớp Mầm non tư thục Bông Sen được thành lập theo Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 4/5/2022 của UBND xã Báo Đáp.

Theo Chánh Văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện Trấn Yên, ngay sau khi nhận được tin báo, UBND huyện đã giao Công an huyện Trấn Yên phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo UBND xã Báo Đáp, Công an xã Báo Đáp tiến hành kiểm tra, xác minh theo quy định.

Thông tin cụ thể về vụ việc, VOV cho biết, ngày 14/5/2022, lớp Mầm non tư thục Bông Sen có tiếp nhận và đón 9 cháu nhỏ đến học. Sau khi các cháu ăn cơm trưa xong, cô Nhung có cho các cháu đi ngủ trưa.

Vào lúc 11h56 phút ngày 14/5/2022, thấy cháu Trần Huy Khánh tiểu tiện ra quần, khóc, cô Nhưng dỗ nhưng bé không ngủ, nên cô đã lấy một túi nilon màu đen trùm vào đầu bé và dùng tay vỗ vào mông cháu bé 2 cái, sau đó, cô bỏ túi ni lon ra và đưa cháu sang phòng hội trường ở bên cạnh lớp học chơi để các cháu khác ngủ.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an xã Báo Đáp đã mời cô Nguyễn Thị Hồng Nhung, gia đình anh Huy (bố mẹ của cháu Trần Huy Khánh) và những người có liên quan đến để làm rõ vụ việc. Sau đó, gia đình anh Huy đã đưa cháu Trần Huy Khánh về Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái để theo dõi, kiểm tra sức khoẻ.

Đến chiều ngày 16/5/2022, theo kết quả bệnh án của Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái, tình trạng sức khoẻ của cháu Trần Huy Khánh được xác định là bình thường, không tổn thương gì và đã cho ra viện.

Để yên tâm, sáng nay (ngày 17/5) gia đình anh Huy tiếp tục đưa cháu Khánh đi Hà Nội để kiểm tra sức khoẻ.

"Trong buổi trưa 17/5, chính quyền địa phương xã Báo Đáp, Công an xã và lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Trấn Yên đã có buổi làm việc với gia đình cháu, khi có kết quả thì chúng tôi sẽ thông tin. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái cũng đã có chỉ đạo về vụ việc, nên chắc chắn trong 1 – 2 ngày tới sẽ có hình thức xử lý đối với bảo mẫu này", Chánh Văn phòng Cấp ủy và chính quyền huyện Trấn Yên nói thêm với Dân Việt