Thảm kịch xe chở khách du lịch bị lật ở Phú Thọ: Sức khỏe các nhận nhân giờ ra sao?

Xã hội 16/07/2022 20:43

Liên quan đến vụ việc, được biết, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cứu nạn được 28 người, trong đó 10 người bị thương, 15 người bị thương nhẹ, 3 người tử vong (trong đó có lái xe).

Theo VietNamNet, ngày 16/7, thông tin từ Ban An toàn giao thông huyện Tân Sơn xác nhận, khoảng 22h30, ngày 15/07, xe khách 29 chỗ ngồi xảy ra tai nạn tại khu Lấp, xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.  Chiếc xe khởi hành từ Hà Nội lên Vườn Quốc gia Xuân Sơn, trên xe có 28 người (bao gồm cả lái xe).

Ngay sau nhận được tin báo, các cơ quan chức năng của huyện Tân Sơn đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; đưa các nạn nhân về Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn cấp cứu.  Đến khoảng 1h30, ngày 16/7 lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cứu nạn được 28 người, trong đó 10 người bị thương, 15 người bị thương nhẹ, 3 người tử vong (trong đó có lái xe).

Thảm kịch xe chở khách du lịch bị lật ở Phú Thọ: Sức khỏe các nhận nhân giờ ra sao? - Ảnh 1
Hiện trường xe khách gặp nạn - Ảnh: VietNamNet

Bước đầu nhận định xe khách đang xuống dốc thì bị lật về taluy âm bên trái. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là: Triệu Bình Minh (SN 1989), Nguyễn Gia Phong (SN 2013) và Lân Quang Trường (tài xế).

UBND huyện Tân Sơn đã chỉ đạo lực lượng chức năng, cơ quan, đơn vị tích cực điều trị các bệnh nhân bị thương và triển khai thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân. 

Theo Sức khỏe và Đời sống, mới đây, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Tân Sơn, đến chiều ngày 16/7, các nạn nhân bị thương đã ổn định sức khỏe và đã xin về nhà.

Trước mắt, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong số tiền 5 triệu đồng/người; bị thương số tiền 2 triệu đồng/người.

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