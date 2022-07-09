Khi đến gần nhà, nhân viên gọi ông M. xuống xe thì phát hiện người này đã tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng ngày 9/7, ông Bùi Mạnh Hải - Chủ tịch UBND xã Buôn Triết (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người đàn ông tử vong bất thường trên xe khách.

Nạn nhân được xác định là anh M. (42 tuổi, ngụ xã Buôn Triết).

Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường trên xe khách - Ảnh: Báo Dân Trí

Dẫn tin từ báo Giao Thông, vào ngày 8/7, anh M. sau khi về quê Thái Bình chịu tang bố đã bắt xe khách Đ.D. để di chuyển trở lại Đắk Lắk.

Đến khoảng 6h30 sáng nay (9/7), xe khách về tới huyện Lắk và di chuyển gần tới nhà của anh M. Nhân viên nhà xe gọi anh này dậy để xuống xe. Sau một vài tiếng gọi không thấy ai trả lời, nam nhân viên tới ghế anh M. nằm để kiểm tra và tá hỏa phát hiện anh này đã tử vong trước đó.

Trước sự việc trên, cơ quan chức năng hiện đang tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

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