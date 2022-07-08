Tham gia cuộc nhậu với 10 loại rượu khác nhau: 2 anh em ruột tử vong, 1 người nguy kịch

Xã hội 08/07/2022 15:20

Cơ quan chức năng đã thu được 10 mẫu rượu khác nhau trong bữa nhậu của các nạn nhân. Nhân chứng cho biết các loại rượu này được mua từ nhiều quán khác nhau trên địa bàn

Theo Dân Việt, vào sáng ngày 8/7, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng xác nhận 2 anh em Liêng Jrang Ha Hôn (26 tuổi), Liêng Jrang Ha Hải (23 tuổi, ở thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã tử vong mặc dù được điều trị tích cực sau hơn 3 ngày nhập viện.

Cũng liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 7/7, anh Klong Ha Khuynh (36 tuổi, ngụ xã Đạ Nghịt, xã Lát) cùng nhậu với 2 anh em Ha Hôn, Ha Hải cũng đã phải nhập viện. Hiện anh Ha Khuynh đang trong tình trạng suy thận cấp, suy gan, rối loạn cân bằng nước...và đang được điều trị tích cực.

Tham gia cuộc nhậu với 10 loại rượu khác nhau: 2 anh em ruột tử vong, 1 người nguy kịch - Ảnh 1
Một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống rượu - Ảnh: Zing News

Theo Zing News, trước đó, Ha Hôn và Ha Hải nhập viện cấp cứu sau buổi uống rượu cùng nhiều người khác. Theo nhận định ban đầu của bác sĩ, các nạn nhân có thể bị ngộ độc rượu.

Sau khi xảy ra vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng phối hợp với Công an Lâm Đồng và Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương đã lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm độc tố.

Cơ quan chức năng đã thu được 10 mẫu rượu khác nhau trong bữa nhậu của các nạn nhân. Nhân chứng cho biết các loại rượu này được mua từ nhiều quán khác nhau trên địa bàn. “Do thu được nhiều loại rượu nên chúng tôi cần thêm thời gian để phân tích các mẫu trước khi có kết quả chính thức”, một cán bộ cho hay.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin trưa 2/7, hai anh em ruột Liêng Jrang Ha Hôn và Liêng Jrang Ha Hải cùng 6 người khác cùng nhau uống rượu. Riêng 2 anh em Hôn và Hải uống đến đêm cùng ngày mới nghỉ.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, 2 anh em Hôn và Hải có triệu chứng đau đầu, mắt mờ, đau lưng nên đã tự mua thuốc uống nhưng không đỡ. Đến ngày 4/7, Ha Hải được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Sau đó 1 ngày, Ha Hôn cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. 

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