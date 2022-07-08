Mẹ gãy chân đội nắng, đội mưa theo con đi thi: 'Vì thương con nên mình chịu được hết'

Xã hội 08/07/2022 14:40

Câu chuyện người mẹ bị thương ở chân vẫn quyết theo con đi thi khiến nhiều người xúc động. Được biết, hai mẹ con cùng trải qua chặng đường dài đến điểm thi. Con làm bài trong phòng thi, mẹ ngồi đợi ngoài vỉa hè.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt là các bậc phụ huynh trên cả nước. Mới đây, câu chuyện về người mẹ gãy chân đưa con đi thi khiến nhiều người bất ngờ.

Cụ thể, theo Người Lao Động, cách đây hơn 3 tháng, chị Lê Thị Minh T. ở quận 7 (TP.HCM) bị gãy chân do tai nạn giao thông. Ngoài việc gặp khó khăn trong sinh hoạt cá nhân, chị còn thêm lo lắng vì năm nay, con trai út là em Nguyễn Minh H., học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, thi tốt nghiệp THPT.

Mẹ gãy chân đội nắng, đội mưa theo con đi thi: 'Vì thương con nên mình chịu được hết' - Ảnh 1
Chị Lê Thị Minh T. (bìa phải) ngồi cùng với các phụ huynh khác chờ con thi sáng 8/7 - Ảnh: Người Lao Động

Hai ngày con thi là 2 ngày chị Tuyết đứng ngồi không yên. Không tự chở con đến trường, chị đặt xe công nghệ cho con, còn tự mình chạy xe máy theo sau. Hai mẹ con cùng trải qua chặng đường dài đến điểm thi là Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1). Con làm bài trong phòng thi, mẹ ngồi đợi ngoài vỉa hè.

Sáng ngày 8/7, chị T. tâm sự: "Mình là giảng viên đại học. Do thời gian này được nghỉ nên mình theo con đi thi để động viên cháu. Cháu mừng lắm vì mấy ngày nay cháu rất áp lực, thức khuya dậy sớm mà ăn uống không nổi luôn. Anh của cháu có khuyên nhủ em bình tĩnh, chỉ xem như đây là một thử thách nho nhỏ thôi".

Chị T. kể nói hôm làm thủ tục trước khi thi, con ngồi trong phòng, mẹ chờ ở ngoài dưới cơn mưa tầm tã. “Nhưng vì thương con nên mình chịu được hết, miễn sao con thoải mái tinh thần và làm bài tốt” - chị T. nói.

Mẹ gãy chân đội nắng, đội mưa theo con đi thi: 'Vì thương con nên mình chịu được hết' - Ảnh 2
Thành viên nhóm "Tiếp sức mùa thi" tại điểm trường THPT Võ Trường Toản (quận 1) hỗ trợ chị Lê Thị Minh T. - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, nhiều câu chuyện cảm động xoay quanh kỳ thi quan trọng này cũng được chia sẻ khắp mạng xã hội. Theo Tiền Phong, sáng ngày 7/7, ông Nguyễn Doãn Lý (trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã đích thân cõng con gái trên lưng đến điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh để tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Mẹ gãy chân đội nắng, đội mưa theo con đi thi: 'Vì thương con nên mình chịu được hết' - Ảnh 3
Ông Lý mong rằng con gái có thể tự tin làm bài tốt - Ảnh: Tiền Phong

“Hôm bị tai nạn, cháu vẫn gắng đến lớp để học. Nhưng khi đang học, vì đau quá nên Hạnh ngất đi và được cô giáo đưa đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện chân cháu bị gãy” - ông Lý nói.

Ông Lý cho biết, trước kỳ thi con gái bị như vậy nên gia đình ai cũng lo lắng. Bố mẹ không dám bộc lộ nỗi lo mà chỉ động viên con cố gắng ăn uống, bồi bổ sức khoẻ để cho con một tâm lý thật tốt, ổn định bước vào kỳ thi.

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