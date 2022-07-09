TP.HCM: Phát hiện đôi nam nữ tử vong bất thường, tư thế chết của nạn nhân không khỏi khiến nhiều người cảm thấy rùng mình

Xã hội 09/07/2022 14:32

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường liên phá cửa phòng trọ, người dân tá hoả khi phát hiện một người đàn ông tử vong, cạnh đó cũng có một cô gái đã tắt thở với thương tích ở cổ.

Theo nguồn tin từ báo VietNamNet, Công an quận Tân Bình đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra về cái chết của hai người vừa được phát hiện sáng nay (ngày 9/7).

TP.HCM: Phát hiện đôi nam nữ tử vong bất thường, tư thế chết của nạn nhân không khỏi khiến nhiều người cảm thấy rùng mình - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo VietNamNet 

Hiện trường là một phòng trọ tại căn nhà nhiều tầng nằm trên đường Giải Phóng, phường 4, quận Tân Bình.

Dẫn theo nguồn tin từ Zing News cho biết thêm, theo điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, một số người dân thuê trọ tại căn nhà 4 tầng trên đường Giải Phóng, phường 4, quận Tân Bình, không thấy ông T. mở cửa như mọi ngày.

TP.HCM: Phát hiện đôi nam nữ tử vong bất thường, tư thế chết của nạn nhân không khỏi khiến nhiều người cảm thấy rùng mình - Ảnh 2
Lực lượng chức năng tiến hành thu thập lời khai của nhân chứng - Ảnh: Zing News 

Hàng xóm gọi cửa, nhưng không có người trả lời. Nghi vấn có chuyện không lành, họ thông báo cho chủ nhà và công an địa phương.

Cảnh sát có mặt phá cửa, thì phát hiện một phụ nữ tử vong với vết thương ở cổ, còn ông T. chết trong tư thế treo cổ.

Hiện Cảnh sát đang ghi nhận lời kể nhân chứng, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

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