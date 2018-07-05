Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 8/6/2018. Anh Nguyễn Văn Hồng (36 tuổi, ngụ xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) chở vợ là chị Lê Thị Xuân (29 tuổi) đi buôn dứa về bán.

Trên đường đi, chiếc xe máy do anh Hồng điều khiển không may va chạm vào chiếc container chạy cùng chiều, hất văng hai vợ chồng xuống đường. Dù được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, anh Hồng đã tử vong.

"Đám tang chồng, con gái tôi vẫn đang trên bàn phẫu thuật, chỉ có hai đứa cháu gái thơ dại ngơ ngác bên linh cữu người cha xấu số. Nhìn vào chẳng ai có thể cầm nổi nước mắt. Ngày cha chúng mất, đứa lớn mới 4 tuổi, đứa nhỏ mới 18 tháng. Chúng còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau đớn đang gánh chịu", ông Lê Văn Tùng (58 tuổi, bố chị Xuân) thở dài nhớ lại.

Chị Xuân bị dập nát hết bàn chân sau vụ tai nạn - Ảnh: Gia đình cung cấp

Sau 20 ngày điều trị, chị Xuân xin xuất viện trở về để được bên cạnh hai đứa con thơ. Sau ngày cha mất, mẹ nằm viện, ngày đêm hai đứa trẻ gào khóc, đòi đi tìm mẹ tìm cha. Thương con, người mẹ nóng lòng không dám nằm viện lâu hơn nữa.

Ngày xuất viện, vì chưa thể đi lại, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân, trong khi cha mẹ chồng đều già yếu, chị Xuân được bố mẹ ruột đưa về nhà chăm sóc. Việc hương khói cho chồng, chị Xuân trông chờ vào bố mẹ chồng.

Con khóc đòi mẹ dẫn đi tìm cha

Hai đứa trẻ Nguyễn Thị Hồng Gấm (4 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Nhung (18 tháng tuổi) khuôn mặt buồn bã, mắt ngấn lệ, đứng lặng bên bàn thờ người cha. Hễ có ai vào, đứa chị vô tư hỏi "cô thấy bố con đâu không ạ?" rồi chúng lại năm nỉ dẫn đi tìm bố. Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày tai họa ập đến, hai đứa trẻ vẫn chưa thể làm quen được cuộc sống không có cha trên cõi đời.

Hai đứa con chị Xuân suốt ngày đòi mẹ dẫn đi tìm bố - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Hai con gái tôi yêu bố lắm. Trừ những lúc đi làm thì thôi, về nhà bố con lại quấn lấy nhau. Giờ chồng đột ngột ra đi như vậy, mẹ con tôi biết sống như thế nào đây. Dù chân tôi đau, nằm một chỗ nhưng ngày nào chúng cũng bắt dẫn đi gặp bố", chị Xuân đau đớn.

Vợ chồng chị Xuân kết hôn gần 5 năm. Không có công ăn việc làm ổn định, họ quanh năm suốt tháng bươn chải bằng nghề buôn chợ này bán chợ kia để kiếm thu nhập. Đồng vốn eo hẹp nên họ chỉ buôn bán nhỏ lẻ, khi thì dứa, dưa hấu, chôm chôm, lúc lại rau củ. Dù lam lũ nhưng đồng tiền kiếm được chỉ đủ cho gia đình chi tiêu một cách tằn tiện. Cả gia đình chị vẫn chưa có nhà riêng, đang sống chung với bố mẹ chồng trong căn nhà chật chội.

"Giờ chân cẳng tôi thế này không biết đến bao giờ mới đi lại được. Cuộc sống của 3 mẹ con tôi chỉ biết trông chờ vào cha mẹ già yếu. Tôi mong con mau quên đi nỗi đau này, sống vui vẻ, vô tư để dưới suối vàng chồng yên lòng nhắm mắt", ôm hai con thơ vào lòng, chị Xuân khóc nghẹn.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ cho mẹ con chị Xuân xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Lê Thị Xuân, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. ĐT: 01685.318.243