Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 8/6/2018. Anh Nguyễn Văn Hồng (36 tuổi, ngụ xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) chở vợ là chị Lê Thị Xuân (29 tuổi) đi buôn dứa về bán.

Hai đứa trẻ ngơ ngác bên bàn thờ người cha xấu số - Ảnh: Gia đình cung cấp

Trên đường đi, chiếc xe máy do anh Hồng điều khiển không may va chạm vào chiếc container chạy cùng chiều, hất văng hai vợ chồng xuống đường. Dù được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, anh Hồng đã tử vong.

Chị Xuân bị thương nặng, bàn chân trái bị dập nát hoàn toàn. Bác sỹ nhanh chóng tiến hành ca phẫu thuật, hi vọng giữ được chân cho chị.