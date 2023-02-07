Thảm họa động đất ở Trung Đông khiến hơn 1800 người thiệt mạng: Chưa ghi nhận trường hợp nạn nhân là công dân Việt Nam

Xã hội 07/02/2023 06:52

Số người được xác nhận tử vong trong vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 1.800, theo số liệu mới nhất được Ankara, Damascus và Liên Hợp Quốc công bố.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Trung tâm địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải đã báo cáo thêm hai cơn địa chấn mới, gây ra sóng xung kích qua khu vực miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng 13h30 (giờ địa phương). Trận đầu tiên có cường độ 7,5 độ richter, có tâm chấn cách thành phố Kahramanmaras khoảng 65km về phía Đông Bắc. Đây cũng chính là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất đầu tiên vào sáng sớm nay.

Trận thứ hai, với cường độ 5,8 độ richter, có tâm chấn cách thành phố Adiyaman 55km về phía Tây Bắc.

Một quan chức thuộc Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trận động đất 7,5 độ richter “không phải là dư chấn” mà là một trận động đất riêng biệt. Hiện tại, chưa rõ mức độ thiệt hại của trận động đất thứ hai. Tuy nhiên theo Reuters, cơn địa chấn này cũng ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn, và có thể khiến lực lượng cứu hộ gặp nguy hiểm.

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Một góc thành phố Hatay, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ nhìn từ trên cao với nhiều tòa nhà đổ sụp cho thấy sự tàn phá do trận động đất gây ra - Ảnh: VTC News
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Nạn nhân thiệt mạng tăng lên từng giờ trong thảm hoạ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Trận động đất sáng sớm 6/2 có tâm chấn nằm ở tỉnh Kahramanmaras của Thổ Nhĩ Kỳ, và gây ảnh hưởng nặng nề ở các tỉnh Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay và Kilis.

Số người thiệt mạng ở nước này là 1.014 người, với khoảng 5.388 người bị thương. Con số thương vong được dự đoán sẽ tăng lên vì công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. 2.818 tòa nhà đã bị sập.

 

Ở nước láng giềng Syria, các khu vực Bắc Aleppo, Hama, Latakia và Tartus bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cơ quan y tế nước này cho biết khoảng 430 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương ở những khu vực do chính phủ kiểm soát. Ở vùng Tây Bắc do phiến quân kiểm soát, một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết 255 người đã thiệt mạng.

Thảm họa động đất ở Trung Đông khiến hơn 1800 người thiệt mạng: Chưa ghi nhận trường hợp nạn nhân là công dân Việt Nam - Ảnh 5Thảm họa động đất ở Trung Đông khiến hơn 1800 người thiệt mạng: Chưa ghi nhận trường hợp nạn nhân là công dân Việt Nam - Ảnh 6
Đội cứu hộ giải cứu một người dân trong tòa nhà sụp đổ ở Adana, Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: REUTERS

Liên quan đến thảm họa động trên, theo thông tin từ Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, vào ngày 6/2, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran (kiêm nhiệm Syria) liên hệ với cơ quan chức năng sở tại và bà con cộng đồng người Việt tìm hiểu thông tin và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có công dân Việt Nam là nạn nhân của trận động đất xảy ra vào sáng cùng ngày.

Cho đến cuối ngày 6/2, chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, công dân có thể liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ: +90 545 7858548

- Đại sứ quán Việt Nam tại Iran (kiêm nhiệm Syria): +989306459865

- Tổng đài Bảo hộ công dân: +84.981848484.

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