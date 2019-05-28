Thai phụ tử vong cùng chồng con ở Bình Dương: Rùng mình câu nói ẩn ý của người chồng trước đêm định mệnh

Xã hội 28/05/2019 10:38

Nhớ lại câu nói của anh Cường trong bữa ăn trước thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng, người thân không khỏi rùng mình.

Liên quan đến vụ 3 nạn nhân trong cùng một gia đình tử vong tại phòng trọ thuộc khu phố Bình Đường 4 (phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), tối qua (27/5) người thân đã hoàn tất thủ tục đưa thi thể cả 3 nạn nhân về quê an táng.

Các nạn nhân bao gồm: Anh Trần Văn Cường (35 tuổi, quê Thanh Hóa) chết trong tư thế treo cổ. Chị Phạm Thị Hằng (31 tuổi, vợ anh Cường, đang mang thai) và con gái Trần Kim Phượng (3 tuổi) tử vong trên giường, cơ thể có nhiều vết thương.

Thai phụ tử vong cùng chồng con ở Bình Dương: Rùng mình câu nói ẩn ý của người chồng trước đêm định mệnh - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ án mạng kinh hoàng - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Dân Việt, người thân chị Hằng cho biết anh Cường là người hiền lành, rất chí thú làm ăn. Vợ chồng họ cưới nhau gần 10 năm, có 2 con gái 8 tuổi và 3 tuổi. Cả hai cũng đang chờ đứa con thứ 3 chào đời.

Thai phụ tử vong cùng chồng con ở Bình Dương: Rùng mình câu nói ẩn ý của người chồng trước đêm định mệnh - Ảnh 2
Người thân khóc ngất khi hay tin vụ việc - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, vào ngày 26/5 chị gái của chị Hằng có đến thăm em trước lúc sinh và trả tiền đã mượn trước Tết. Trong bữa ăn gia đình đang vui vẻ thì anh Cường có nói đã mua được một mảnh đất ngang 1 mét, dài vài mét. Ai cũng nghĩ rằng anh Cường nói đùa nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng này.

Một người thân khác của chị Hằng cho biết vào khoảng 22 giờ tối 26/5, chị Hằng có gọi 2 cuộc nhưng người này ngủ say nên không thể nghe máy.

Thai phụ tử vong cùng chồng con ở Bình Dương: Rùng mình câu nói ẩn ý của người chồng trước đêm định mệnh - Ảnh 3
Trước khi qua đời, chị Hằng có gọi cho người nhà hai cuộc nhưng không ai bắt máy - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Zing, kết quả khám nghiệm cho thấy chị Hằng và bé Phượng có vết dao cắt ở cổ. Trong phòng trọ có một con dao dính máu. Thời gian gần đây, vợ chồng anh Cường có xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định anh Cường đã ra tay sát hại vợ con rồi tự sát.

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Theo tiết lộ của người dân sống gần đó, gia đình anh Cường thường ngày khá êm ấm và không hề có mâu thuẫn gì với hàng xóm xung quanh.

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