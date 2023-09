Liên quan đến vụ 3 nạn nhân trong cùng một gia đình tử vong tại phòng trọ thuộc khu phố Bình Đường 4 (phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), tối qua (27/5) người thân đã hoàn tất thủ tục đưa thi thể cả 3 nạn nhân về quê an táng.

Các nạn nhân bao gồm: Anh Trần Văn Cường (35 tuổi, quê Thanh Hóa) chết trong tư thế treo cổ. Chị Phạm Thị Hằng (31 tuổi, vợ anh Cường, đang mang thai) và con gái Trần Kim Phượng (3 tuổi) tử vong trên giường, cơ thể có nhiều vết thương.