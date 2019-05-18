Vụ giết người phi tang xác bằng bê tông ở Bình Dương: Hàng xóm cũ tiết lộ thông tin bất ngờ về nghi can

Xã hội 18/05/2019 10:50

Nghe thông tin bà Trịnh Thị Hồng Hoa liên quan đến vụ án gây rúng động ở Bình Dương, nhiều hàng xóm không khỏi bàng hoàng vì bà Hoa được nhận xét là người hiền lành, chưa từng xích mích với ai.

Rạng sáng nay (18/5), cơ quan công an đã bắt được nhóm 4 người phụ nữ là nghi can trong vụ án giết người giấu xác bằng bê tông tại Bình Dương gây chấn động dư luận mấy ngày qua.

Theo thông tin từ Zing, trong buổi sáng cùng ngày ông Nguyễn Minh Vương (chủ cũ của căn nhà) đã được mời lên để nhận dạng người thuê nhà. Tại đây, ông Vương khẳng định bà Hoa chính là bà Thanh đã đến thuê nhà. Trước đó, ông đã gặp người phụ nữ này hai lần, bao gồm lần đến thuê nhà và lần đến trả tiền nhà. Khi làm thủ tục thuê nhà, ông có giữ lại bản sao chứng minh thư nhưng sau đó đã làm thất lạc.

Vụ giết người phi tang xác bằng bê tông ở Bình Dương: Hàng xóm cũ tiết lộ thông tin bất ngờ về nghi can - Ảnh 1
2 trong số 4 người phụ nữ bị bắt sáng nay - Ảnh: Internet

Khi đến thuê nhà, người phụ nữ tên Thanh tự nhận mình là công nhân, thuê để sống chung với nhóm bạn. Những người sống trong ngôi nhà này vô cùng bí ẩn. Họ không ăn nhậu, đàn đúm, căn nhà luôn luôn khóa cổng nên không ai biết bên trong có tất cả bao nhiêu người. Mặc dù người dân xung quanh đã nhiều lần có ý định đến làm quen nhưng nhóm người này tỏ ra không thiện chí và chẳng muốn giao tiếp với ai.

Cũng theo nguồn tin trên, địa chỉ của bà Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi) và Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) là một. Những hàng xóm sống gần bà Hoa tại Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú cho biết người phụ nữ này đã li dị và sống cùng con gái trong ngôi nhà hai tầng. Tuy nhiên, cách đây 4 năm bà ta đã bán căn nhà này đi và mua một chung cư trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình.

Vụ giết người phi tang xác bằng bê tông ở Bình Dương: Hàng xóm cũ tiết lộ thông tin bất ngờ về nghi can - Ảnh 2
Nhóm nghi can bị bắt khi đang chuẩn bị rời khỏi khách sạn - Ảnh: Internet

Hàng xóm cũ còn cho biết thêm, bà Hoa thường ngày sống hiền lành, chưa từng làm mất lòng ai trong khu phố.

Cũng trong sáng nay, tại cơ quan điều tra nhóm đối tượng đã bước đầu khai nhận hành vi giết người của mình. Theo đó, nguyên nhân sát hại hai người đàn ông là do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt hằng ngày.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nóng: Bắt nhóm phụ nữ liên quan đến vụ giết người giấu xác trong bê tông ở Bình Dương

Nóng: Bắt nhóm phụ nữ liên quan đến vụ giết người giấu xác trong bê tông ở Bình Dương

Rạng sáng nay (18/5), Công an tỉnh Bình Dương đã bắt được nhóm nghi phạm liên quan đến vụ án gây rúng động tại Bình Dương nhiều ngày qua.

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