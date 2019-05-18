Nóng: Bắt nhóm phụ nữ liên quan đến vụ giết người giấu xác trong bê tông ở Bình Dương

Tin nóng 18/05/2019 07:51

Rạng sáng nay (18/5), Công an tỉnh Bình Dương đã bắt được nhóm nghi phạm liên quan đến vụ án gây rúng động tại Bình Dương nhiều ngày qua.

Theo đó, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ nhóm nghi can gồm 4 người phụ nữ tên Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng trú tại một địa chỉ ở Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và một người khác liên quan đến vụ án xác chết trong bê tông tại địa phương.

Nóng: Bắt nhóm phụ nữ liên quan đến vụ giết người giấu xác trong bê tông ở Bình Dương - Ảnh 1
Nhóm nghi phạm liên quan đến vụ án mạng gây rúng động cả nước nhiều ngày qua - Ảnh: Internet

Trong lúc nhóm nghi can này chuẩn bị rời khỏi Bình Dương thì bị công an vây bắt.

Theo thông tin từ Người lao động, sau khi cơ quan chức năng, báo chí đăng tải hình ảnh hai người phụ nữ cùng biển số chiếc xe 7 chỗ, nhân viên tiếp tân của một khách sạn thuộc phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã báo cáo với cấp trên về việc trong khách sạn có 2 người phụ nữ và chiếc xe ô tô có biển số rất giống.

Khách sạn này nằm trong khuôn viên khu dân cư Tiamo – một trong những khu dân cư được xem là hiện đại, an ninh nhất Bình Dương. Ngay khi nhận được thông tin từ tiếp tân, thành viên của Ban quản trị khu dân cư đã báo cáo sự việc cho cơ quan công an.

Nóng: Bắt nhóm phụ nữ liên quan đến vụ giết người giấu xác trong bê tông ở Bình Dương - Ảnh 2
Nhóm nghi phạm chuẩn bị rời đi thì bị công an bắt giữ - Ảnh: Internet

Lúc này, nhóm phụ nữ trên lên xe ô tô Ford 7 chỗ định rời khách sạn nhưng bị bảo vệ giữ lại. Ngay sau đó, công an đã xuất hiện và đưa 4 người phụ nữ này cùng chiếc ô tô về trụ sở công an.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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