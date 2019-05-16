Sau khi đập khối bê tông, cơ quan công an phát hiện thêm một thi thể khác tại căn nhà này.

Sáng nay (16/5), trao đổi báo chí, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đơn vị này đã tìm thấy hai thi thể bên trong hai khối bê tông tại căn nhà thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Khối bê tông chứa thi thể được người dân phát hiện - Ảnh: Internet

Theo đó, hai thi thể được phát hiện nghi là của một người đàn ông và một phụ nữ. Trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi thứ nhất đồng thời tiếp tục đập bể một khối bê tông khác để lấy thi thể nạn nhân thứ hai.

Như thông tin trước đó đã đưa, một người đàn ông đến thuê nhà ở khu vực trên thì thấy trong nhà có thùng đựng nước bị đổ bê tông. Sau khi đập ra, mọi người tá hỏa phát hiện một bộ phận cơ thể giống mông người nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Được biết căn nhà này trước đó do 2 người đàn ông và 1 phụ nữ thuê - Ảnh: Internet

Theo Gia đình Việt Nam, trước đây ngôi nhà này do 2 người đàn ông và một phụ nữ thuê. Những người sống trong ngôi nhà này tỏ ra rất bí ẩn, không giao tiếp với hàng xóm. Thậm chí có thời điểm căn nhà được giăng bạt che kín.

Hiện cơ quan công an đang điều tra xác định danh tính nạn nhân đồng thời rà soát những người đã thuê căn nhà này trước đó để làm rõ vụ việc.

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