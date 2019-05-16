Nghi án giết người rồi bỏ trong thùng nhựa, đổ bê tông phi tang ở Bình Dương: Bàng hoàng phát hiện thêm 1 thi thể khác

Tin nóng 16/05/2019 12:33

Sau khi đập khối bê tông, cơ quan công an phát hiện thêm một thi thể khác tại căn nhà này.

Sáng nay (16/5), trao đổi báo chí, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đơn vị này đã tìm thấy hai thi thể bên trong hai khối bê tông tại căn nhà thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Nghi án giết người rồi bỏ trong thùng nhựa, đổ bê tông phi tang ở Bình Dương: Bàng hoàng phát hiện thêm 1 thi thể khác - Ảnh 1
Khối bê tông chứa thi thể được người dân phát hiện - Ảnh: Internet

Theo đó, hai thi thể được phát hiện nghi là của một người đàn ông và một phụ nữ. Trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi thứ nhất đồng thời tiếp tục đập bể một khối bê tông khác để lấy thi thể nạn nhân thứ hai.

Như thông tin trước đó đã đưa, một người đàn ông đến thuê nhà ở khu vực trên thì thấy trong nhà có thùng đựng nước bị đổ bê tông. Sau khi đập ra, mọi người tá hỏa phát hiện một bộ phận cơ thể giống mông người nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nghi án giết người rồi bỏ trong thùng nhựa, đổ bê tông phi tang ở Bình Dương: Bàng hoàng phát hiện thêm 1 thi thể khác - Ảnh 2
Được biết căn nhà này trước đó do 2 người đàn ông và 1 phụ nữ thuê - Ảnh: Internet

Theo Gia đình Việt Nam, trước đây ngôi nhà này do 2 người đàn ông và một phụ nữ thuê. Những người sống trong ngôi nhà này tỏ ra rất bí ẩn, không giao tiếp với hàng xóm. Thậm chí có thời điểm căn nhà được giăng bạt che kín.

Hiện cơ quan công an đang điều tra xác định danh tính nạn nhân đồng thời rà soát những người đã thuê căn nhà này trước đó để làm rõ vụ việc.

Bình Dương: Nghi án giết người rồi mang xác bỏ trong bồn nhựa, đổ bê tông lên để phi tang

Bình Dương: Nghi án giết người rồi mang xác bỏ trong bồn nhựa, đổ bê tông lên để phi tang

Sau khi đập chiếc bồn nhựa bị đổ bê tông lên trên, người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đang phân hủy.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người giấu xác giết người đổ bê tông giết người ở bình dương

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 33 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào