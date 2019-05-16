Bình Dương: Nghi án giết người rồi mang xác bỏ trong bồn nhựa, đổ bê tông lên để phi tang

Tin nóng 16/05/2019 09:13

Sau khi đập chiếc bồn nhựa bị đổ bê tông lên trên, người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đang phân hủy.

Tối qua (15/5), trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương xác nhận cơ quan chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nghi án giết người phi tang xác vào bồn nhựa rồi đổ bê tông lên trên xảy ra tại địa bàn.

Theo thông tin từ Người lao động, gần đây có một người đàn ông đến khu vực trên thuê nhà. Tối 15/5, trong lúc dọn dẹp căn nhà vừa thuê, người này phát hiện chiếc bồn nhựa (loại chuyên đựng nước được đặt trên nóc nhà) bị đổ đầy bê tông. Khi ông cùng những người khác đưa ra ngoài đập bỏ thì phát hiện bên trong có một bộ phận giống như mông người và bốc mùi hôi thối. Ngay lập tức mọi người đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Bình Dương: Nghi án giết người rồi mang xác bỏ trong bồn nhựa, đổ bê tông lên để phi tang - Ảnh 1
Cơ quan chức năng hiện vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet

Được biết, căn nhà này trước đó vì người chủ không ở nên cho một người đàn ông khác ở Bình Phước thuê lại. Hàng tháng, người này gửi tiền cho chủ nhà để thanh toán chi phí điện nước. Thời gian gần đây, vì người này không thuê nữa nên chủ nhà đã cho người khác thuê lại. Khi vụ việc được phát hiện, cơ quan công an đã gọi cho người đàn ông này nhưng vẫn chưa được.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Lâm Đồng cũng vừa xảy ra vụ giết người phi tang xác khiến dư luận bàng hoàng.

Theo đó, vào 0h ngày 9/5, sau khi bị vợ mắng chửi vì đi chơi về trễ, Lương Hoàng Vũ (32 tuổi, trú xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương) đã giết chết chị N.K.H (26 tuổi, vợ của Vũ) rồi mang xác đến nhà kho của bố mẹ (đang đi du lịch) bỏ vào lò nướng đốt phi tang. Gây án xong, Vũ còn ung dung chở hai con nhỏ đi tắm biển.

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Tại địa phương, chị H. (nạn nhân bị sát hại) có biệt danh là “H. chém”, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

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