Mặc dù đã đưa hai thi thể bên trong các khối bê tông ra ngoài nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân. Hiện cơ quan công an đang truy tìm người phụ nữ tên Thanh đã thuê căn nhà này.

Liên quan đến vụ hai thi thể bị vùi trong thùng nhựa chứa bê tông tại một căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương), vào khoảng 17 giờ chiều qua (16/5), cơ quan công an tỉnh Bình Dương đã phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân và người phụ nữ tên Thanh. Những người hàng xóm cho biết người phụ nữ này cao khoảng 1m50, cắt tóc ngắn, trên người có một số hình xăm. Ngoài ra, khi đến thuê nhà người phụ nữ này còn đi cùng một thanh niên. Họ bắt đầu thuê nhà từ tháng 10/2018. Từ đó cho đến khi biến mất, cứ 3 tháng thì người phụ nữ này sẽ đi đóng tiền nhà một lần.

Căn phòng có chiếc bồn nhựa chứa thi thể bên trong - Ảnh: Internet Bên trong trụ bê tông, công an tìm thấy thi thể một người đàn ông mặc áo khoác đen - Ảnh: Internet Sau tháng 10/2018, có một nhóm thanh niên từ nơi khác xuống ở cùng đôi nam nữ trong ngôi nhà. Tuy nhiên, sau Tết Nguyên đán 2019, nhóm thanh niên này rời đi chỉ còn đôi nam nữ ở lại. Mặc dù người dân xung quanh cố gắng bắt chuyện với những người trong ngôi nhà này nhưng họ không muốn giao tiếp. Những người này tỏ ra vô cùng bí ẩn, mỗi khi về đến nhà là khóa cổng, không qua lại với ai. Thậm chí họ còn che bạt phía trước nhà để không ai thấy được những hoạt động bên trong. Người dân sống gần ngôi nhà còn chia sẻ thêm, có lần họ nghe tiếng khóc của trẻ em lúc đêm khuya. Vài ngày sau đó, khi tò mò nhìn vào thì họ chỉ thấy quần áo phật tử chứ không nhìn thấy đồ dùng trẻ em.

Sau ngày 30/4, người dân không còn nhìn thấy họ nữa, đến ngày 15/5 thì sự việc được phát hiện. Ngôi nhà xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet Kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an tỉnh Bình Dương đã xác định đây là một vụ án mạng, hai thi thể được phát hiện đều là nam giới, có dấu hiệu bị sát hại. Đặc điểm nhận dạng của các tử thi như sau: Tử thi thứ nhất: Cao khoảng 1,7m, hàm trên thiếu 3 chiếc răng số 2, 4, 5, tóc ngắn sát da đầu; khoảng 30-35 tuổi. Tử thi thứ hai: Cao khoảng 1,61m, tóc ngắn, độ tuổi khoảng 35 tuổi, bên trong mặc áo thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ, quần dài thể dục màu xanh đen. Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 15/5, một người dân dọn đến căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) thì phát hiện bên trong ngôi nhà có bồn nước màu xanh chứa bê tông và một khối bê tông. Vì khối bê tông nhẹ nên mọi người mang ra ngoài vứt. Riêng bồn nước màu xanh vì quá nặng nên phải đập nhỏ mang ra. Khi đập phần bê tông bên trong bồn nước, mọi người nhìn thấy một bộ phận giống mông người và bốc mùi hôi thối nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

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