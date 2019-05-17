Vụ hai thi thể trong khối bê tông ở Bình Dương: Hé lộ tình tiết lạ trên xác nạn nhân

Xã hội 17/05/2019 16:07

Liên quan đến vụ hai thi thể được giấu trong khối bê tông ở Bình Dương, một số tình tiết quan trọng vừa được hé lộ.

Hôm nay (17/5), cơ quan công an vẫn đang tích cực truy tìm manh mối liên quan đến vụ án phát hiện hai thi thể trong khối bê tông tại căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Một nguồn tin cho biết trên Người lao động, thi thể bên trong thùng nhựa đổ đầy bê tông gần như không mặc quần áo, chỉ phủ bên ngoài một miếng vải hoặc quần nhỏ. Trên vùng cổ nạn nhân có một sợi dây dù to bằng ngón tay út, dài gần một mét. Nguồn tin này nhận định có thể nạn nhân bị siết cổ.

Vụ hai thi thể trong khối bê tông ở Bình Dương: Hé lộ tình tiết lạ trên xác nạn nhân - Ảnh 1
Cơ quan công an vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án - Ảnh: Internet

Còn người đàn ông thứ hai bị nhét trong thùng nhựa hình trụ, có nắp đậy không bị trộn bê tông mà ướp với rất nhiều xác trà. Khác với nạn nhân trên, thi thể này được mặc đầy đủ quần dài, áo khoác, bao tay, vớ chân.

Cũng theo nguồn tin trên, hai nạn nhân có thể bị giết hơn 4 tháng trước. Hung thủ đã giấu xác hết sức công phu, đặc biệt là nạn nhân thứ hai. Loại trà để ướp thi thể không được bán phổ biến mà là trà chuyên dùng trong việc mai táng. 

Trước đó, cơ quan công an cũng đã công bố đặc điểm nhận dạng của hai thi thể.

Tử thi thứ nhất: Cao khoảng 1,7m, hàm trên thiếu 3 chiếc răng số 2, 4, 5, tóc ngắn sát da đầu; khoảng 30-35 tuổi.

Tử thi thứ hai: Cao khoảng 1,61m, tóc ngắn, độ tuổi khoảng 35 tuổi, bên trong mặc áo thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ, quần dài thể dục màu xanh đen.

Vụ hai thi thể trong khối bê tông ở Bình Dương: Hé lộ tình tiết lạ trên xác nạn nhân - Ảnh 2
Thi thể nạn nhân thứ hai được mặc quần áo đầy đủ - Ảnh: Internet
Vụ hai thi thể trong khối bê tông ở Bình Dương: Hé lộ tình tiết lạ trên xác nạn nhân - Ảnh 3
Hành vi phi tang thi thể vô cùng tinh vi vì lá trà được sử dụng không bán phổ biến trên thị trường - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang truy tìm người phụ nữ tên Thanh – người đã đứng ra thuê căn nhà trên vào tháng 10/2018 và biến mất kỳ lạ cách đây gần một tháng.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 15/5, một người đàn ông dọn đến căn nhà trên thì phát hiện bên trong ngôi nhà có một bồn nước màu xanh chứa bê tông và một khối bê tông. Sau khi mang khối bê tông vứt ra ngoài, mọi người cùng nhau đập phần bê tông trong bồn chứa nước thì nhìn thấy một bộ phận giống mông người và bốc mùi hôi thối nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

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Sau khi đập khối bê tông, cơ quan công an phát hiện thêm một thi thể khác tại căn nhà này.

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