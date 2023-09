Không thấy vợ chồng anh Cường đi bán trái cây như mọi khi, người dân vào phòng trọ tìm thì thấy anh cùng vợ (đang mang thai) và con gái đã tử vong.

Đến hơn 12 giờ 30 phút trưa nay (27/5), Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc 3 người trong gia đình tử vong trong căn phòng trọ tại phường An Bình, thị xã Dĩ An.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định có 3 người tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là Trần Văn Cường, 35 tuổi, quê Thanh Hóa. Người vợ là Phạm Thị Hằng, 31 tuổi, cùng quê Thanh Hóa và đứa con nhỏ 3 tuổi.

Hàng trăm người dân đến hiện trường theo dõi vụ việc - Ảnh: Internet

Thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, trên thi thể chị Hằng và con gái có nhiều vết thương, nằm chết trên giường còn người chồng tử vong trong tư thế treo cổ trước cửa ra vào. Ngoài ra, trên đầu giường còn có con dao dính đầy máu.

Được biết, gia đình anh Cường sống ở đây được khoảng 3 năm. Chị Hằng đang mang thai 8 tháng, đứa con lớn 7 tuổi hiện đang ở quê với ông bà.

Cũng theo nguồn tin trên, vào buổi sáng cùng ngày người dân trong khu trọ không thấy vợ chồng anh Cường đi bán trái cây như thường ngày nên đến tìm nhưng căn phòng đã khóa trái.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án - Ảnh: Internet

Nhìn vào bên trong, người dân tá hỏa phát hiện 3 người bất động nên đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin, Công an phường An Bình nhanh chóng có mặt để kiểm tra. Lúc này, các nạn nhân đều đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

