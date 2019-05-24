Chiếc xe khách 16 chỗ đang chạy thì bất ngờ bốc cháy khiến bé trai 14 tuổi tử vong, bé nhỏ 3 tuổi bị thương nặng.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút hôm nay (24/5), chiếc xe khách 16 chỗ mang biển số 49X – 8592 do tài xế Đỗ Thanh Liêm điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Lợi, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy khiến bé trai 14 tuổi tử vong tại chỗ.

Chiếc xe khách bốc cháy dữ dội trên đường - Ảnh: Internet

Lúc này, trên xe ngoài anh Liêm còn có phụ xe Lê Thanh Tâm cùng 3 bà cháu gồm bà Lê Thị Phấn (64 tuổi) và hai cháu là Lê Minh Tiến (14 tuổi), Trần Quốc Huy (3 tuổi, cùng ngụ tại thị trấn Tân Phú, Đồng Nai) vừa đi khám bệnh về.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ, xe đang chạy đến Km 50+800, đoạn thuộc ấp 3, xã Phú Lợi thì bất ngờ lửa bốc lên từ phía sau. Tài xế nhanh chóng tấp xe vào lề, mở cửa cho 3 bà cháu bà Phấn chạy ra ngoài. Tuy nhiên, trong lúc nguy cấp bà Phấn chỉ kịp đưa bé Huy ra ngoài còn em Tiến không chạy kịp nên đã tử vong tại chỗ.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Huy được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực Định Quán cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Sau đó, bé được tiếp tục chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị. Bà Phấn may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, cơ quan chức năng đã điều 2 xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, vì lửa cháy quá nhanh nên sau đó không lâu chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

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