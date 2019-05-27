Theo tiết lộ của người dân sống gần đó, gia đình anh Cường thường ngày khá êm ấm và không hề có mâu thuẫn gì với hàng xóm xung quanh.

Chiều nay (27/5), cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ 3 người trong gia đình tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân là do chồng sát hại vợ con rồi tự tử.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Trần Văn Cường (35 tuổi), Phạm Thị Hằng (31 tuổi, cùng quê Thanh Hoá, vợ Cường, đang mang thai) và con gái 3 tuổi.

Được biết, hiện gia đình nội ngoại hai bên đã cho người vào đưa thi thể các nạn nhân về quê để lo hậu sự.

Người nhà đau đớn khi hay tin gia đình anh Cường tử vong trong phòng trọ - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của ông Phạm Văn Ngọ, Chủ tịch UBND phường An Bình (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) trên Đất Việt, nhiều thông tin cho rằng gia đình nạn nhân đang nợ một khoản tiền khá lớn, có thể vì vậy mà người chồng bí bách dẫn đến hành động dại dột. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức.

Được biết, vợ chồng anh Cường vào Nam lập nghiệp đã lâu. Bình thường anh Cường bán sữa bắp ngoài chợ còn chị Hằng thì bán trái cây. Trước đó, vợ chồng anh Cường vẫn sống hòa thuận, êm ấm. Anh được nhận xét là người hiền lành, thân thiện, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm. Thời gian gần đây, chị Hằng nghỉ bán vì sắp đến thời gian sinh con.

Cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, sáng nay (27/5) mọi người không thấy vợ chồng anh Cường ra chợ bán như hàng ngày nên em của anh Cường đến gọi.

Không thấy ai trả lời, người em nhìn vào khe cửa thì phát hiện chị Hằng và con nằm bất động trên giường với nhiều vết thương, anh Cường thì chết trong tư thế treo cổ. Lúc này, mọi người hô hoán và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Bình Dương: Thai phụ cùng con gái 3 tuổi và chồng tử vong trong căn phòng trọ khóa kín Không thấy vợ chồng anh Cường đi bán trái cây như mọi khi, người dân vào phòng trọ tìm thì thấy anh cùng vợ (đang mang thai) và con gái đã tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thai-phu-sap-sinh-cung-chong-con-tu-vong-trong-phong-tro-o-binh-duong-he-lo-nguyen-nhan-dau-long-326200.html