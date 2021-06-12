Thái độ khác thường của ông Dũng 'lò vôi': Livestream cúi gằm mặt, 'hô diễn' thì tươi roi rói

Trong các màn livestream có sự xuất hiện của cả 2 vợ chồng nhà bà Phương Hằng, ông Dũng "lò vôi", CĐM đã tinh ý phát hiện ra thái độ, vẻ mặt của ông Dũng rất khác thường. Nhiều người còn hài hước thắc mắc liệu ông chủ Đại Nam có "bán bánh tráng"?
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Từ khi bắt đầu cuộc chiến với ông Võ Hoàng Yên và giới nghệ sĩ Việt, vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và bà Phương Hằng nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo CĐM. Đặc biệt những buổi livestream của cặp vợ chồng này thu hút số lượng người xem không thua kém "idol giới trẻ". Những màn đấu tố gay gắt, phanh phui nhiều sự thật động trời được xem là "đặc sản" của bà Phương Hằng.
Bên cạnh bà Phương Hằng, ông Dũng "lò vôi" cũng nhận được rất nhiều sự chú ý bởi loạt biểu cảm "lật như bánh tráng" trong các buổi lên sóng cùng vợ.
Mới đây, trong buổi phát trực tiếp kỷ niệm 15 ngày cưới, trong lúc vợ "bận" chia sẻ về cuộc sống gia đình, hôn nhân thì ông Dũng tỏ vẻ không hào hứng lắm. Vị đại gia liên tục cúi đầu và rất kiệm lời.
Trong các livestream trước đó, ông Dũng cũng nhiều lần không bằng lòng với những gì vợ đang nói, ông thường xuyên có những hành động như để ra hiệu cho vợ dừng lại nhưng không nhận được sự hồi đáp từ bà Hằng.
CĐM thậm chí còn hài hước chế clip để chứng minh "50 sắc thái" phong phú và đa dạng của ông Dũng khi nghe vợ nói.
Tuy nhiên mới đây, vị đại gia này lại khiến CĐM ngỡ ngàng khi tươi cười rạng rỡ, tay trong tay cùng vợ chụp ảnh kỷ niệm.
Sự thay đổi bất ngờ của ông Dũng "lò vôi" khiến CĐM không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ trước khả năng "diễn xuất" thượng thừa của ông chủ Đại Nam. Và quả không sai khi hài hước nói rằng ông Huỳnh Uy Dũng "lật bánh tráng" rất chuyên nghiệp.