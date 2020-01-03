Tấm thiệp cưới gây tranh cãi nhất MXH hôm nay: In hẳn nghề nghiệp, gia thế giàu có lên thiệp

Xã hội 03/01/2020 17:15

Trên thiệp mời đám cưới đặc biệt này, gia chủ không chỉ ghi tên cô dâu chú rể, bố mẹ 2 bên mà còn khoe hẳn gia thế và nghề nghiệp của gia đình.

Nhiều giờ qua, cộng đồng mạng không ngừng bàn tán, tranh cãi về một tấm thiệp mời đám cưới đặc biệt. Khác với những tấm thiệp thông thường, gia chủ in luôn gia thế của hai bên gia đình và nghề nghiệp của cô dâu, chú rể trên thiệp.

Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng, nhà chú rể ở TP. Châu Đốc (An Giang) kinh doanh tiệm vàng còn nhà cô dâu ở TT. Cái Dầu cũng giàu có không kém khi sở hữu cả một nhà xe.

Về nghề nghiệp, chú rể là bác sĩ còn cô dâu là dược sĩ. Có thể nói 2 gia đình vô cùng môn đăng hộ đối, hai vợ chồng hết sức xứng lứa vừa đôi.

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Tấm thiệp mời đám cưới gây tranh cãi nhất mạng xã hội hôm nay - Ảnh: Internet

Sau khi được chia sẻ, tấm thiệp cưới "lạ" đã gây bão mạng xã hội suốt nhiều giờ liền. Bên cạnh một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ với gia thế "không phải dạng vừa" của hai gia đình thì không ít ý kiến cho rằng những người này quá khoe khoang.

“Công nhận gia đình cô dâu chú rể quả thật rất xứng đôi. Đúng là môn đăng hộ đối, đã giàu lại còn giỏi nữa. Thiệt tình rất ngưỡng mộ cặp đôi này luôn á”, một người bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với gia thế của cặp đôi.

“Đúng là thiệp cưới của nhà giàu, mặc dù biết là gia chủ tự hào về gia cảnh của mình nhưng mà in lên thiệp mời như vậy có vẻ khoe khoang và làm lố quá”, một cư dân mạng chỉ trích.

Hiện tại tấm thiệp cưới đặc biệt này vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người chia sẻ, bình luận xôn xao.

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Từ khóa:   An Giang cô dâu chú rể đám cưới khủng

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