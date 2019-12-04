Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, cư dân mạng liên tục chứng kiến những câu chuyện hy hữu trong đám cưới.

Đám cưới là một trong những dịp quan trọng nhất cuộc đời mỗi người. Thế nhưng không ít lần cô dâu và chú rể phải đối mặt với những chuyện hy hữu khiến ai cũng dở khóc dở cười.

Mới đây, cư dân mạng lại được phen xôn xao trước câu chuyện anh bạn thân chạy xe 150km để dự đám cưới bạn. Thế nhưng anh chàng chỉ đi phong bì rỗng, hẹn trả sau cho cặp đôi vì thẻ ATM hỏng không rút tiền được.

Người bạn để lại phong bì rỗng, hẹn chuyển khoản sau đám cưới bạn thân - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong phong bì đám cưới người bạn viết: “Chúc 2 bạn trăm năm hạnh phúc. Xin lỗi thẻ ATM hỏng mà không biết nên không rút được tiền! Mở ra đọc xong nhớ gửi số tài khoản qua cho bạn để bạn chuyển khoản nhé. Bạn K. mừng 1 triệu nợ lại về nhà chuyển khoản”.

Câu chuyện giữa anh bạn K. và chú rể đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ vì không phải ai cũng có một người bạn thân, lái xe 150km để dự đám cưới. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng anh chàng này thiếu tế nhị hoặc cố tình không muốn đi tiền trong đám cưới bạn.

Trước đó, câu chuyện một vị khách mừng đám cưới chỉ 2 nghìn đồng còn ghi lời khiếm nhã trên phong bì đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội suốt nhiều ngày liền. Cụ thể, tài khoản O.H viết trên trang cá nhân: “Hôm qua nhà tôi có việc, không biết là cỗ nhỏ quá mà có người đi ăn cỗ và mừng cho gia đình tôi 2.000 và viết lên những lời này. Mong mọi người thông cảm, gia đình tôi cũng chỉ làm được đến thế thôi”.

Câu chuyện hy hữu, khách đi cưới 2 nghìn còn để lại lời khiếm nhã khiến dân mạng xôn xao một thời gian dài - Ảnh: Internet

Kèm theo phong bì 2 nghìn đồng, vị khách này còn viết: “Hai bác, cỗ như...còn mời. Mừng hạnh phúc”. Câu chuyện này khiến người dùng mạng xã hội vô cùng bức xúc. Dù không biết cỗ gia chủ nấu to hay nhỏ ra sao nhưng việc mừng đám cưới chỉ 2.000 đồng lại còn để lại những dòng bình luận chẳng mấy lịch sự trên phong bì cho thấy người khách này quả thực “vô duyên”.

Chuyện hy hữu: Khách mừng đám cưới vỏn vẹn 2.000 đồng còn để lại lời khiếm nhã khiến dân mạng 'sôi máu' Câu chuyện vị khách mừng đám cưới chỉ vỏn vẹn 2.000 đồng còn ghi lời khiếm nhã trên phong bì gây xôn xao mạng xã hội suốt nhiều giờ qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-chuyen-hy-huu-trong-dam-cuoi-khien-dan-mang-bo-tay-viet-giay-no-xin-thieu-di-2-nghin-con-chui-gia-chu-345644.html